Internacional

Papa León XIV Recuerda a Víctimas del 11-S y Pide Renovar Compromiso Con la Paz

El pontífice, nacido en Chicago, habló en inglés al final de su tradicional bendición dominical desde la ventana de su estudio con vista a la plaza de San Pedro

PapaEl papa León XIV recordó a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Foto: AFP.

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