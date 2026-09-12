Futbol

Clásico Regio: Horario, Alineación y Canal para Ver Gratis Tigres vs Monterrey

Este encuentro se llevará a cabo en el estadio BBVA, como parte de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Jugador de TigresFoto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+