Clásico Regio: Horario, Alineación y Canal para Ver Gratis Tigres vs Monterrey

El estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León, será el escenario de una nueva edición del siempre esperado Clásico Regio. El partido Monterrey vs. Tigres se celebrará como parte de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, y en N+ te decimos a qué hora y dónde ver.

El equipo de Matías Almeyda no llega en su mejor momento, luego de perder su oportunidad de ganar la Leagues Cup 2026. El equipo de la universidad neolonesa, por su parte, todavía vive los estragos del periodo de reestructuración.

Este 12 de septiembre de 2026, el Clásico Regio se jugará a las 19:10 horas (tiempo del centro de México).

Si no te quieres perder el partido, puedes seguirlo en vivo y gratis a través del Canal 5 de la televisión abierta; aunque si tu opción es TV restringida, también puedes verlo por TUDN.

Sin embargo, si necesitas seguir el Monterrey vs. Tigres en tiempo real, en línea, ViX transmitirá el partido completamente en vivo con su paquete premium; no obstante, en N+ también llevaremos un LIVEBLOG, en el que podrás conocer el minuto a minuto del juego.

Hasta el momento, ninguno de los equipos regiomontanos ha hecho oficiales sus alineaciones, pero te compartimos la posible conformación de escuadrones este sábado: