Este Día Debuta Rafa Márquez como Director Técnico de México

Oficialmente, Rafael Márquez es el nuevo director técnico de la Selección Nacional; aquí te decimos cuándo será su primer partido al frente del “Tri”.

Luego del Mundial 2026, México inició una nueva era hoy bajo el liderazgo de Rafa Márquez, rumbo al 2030.

El nuevo director técnico de la Selección Nacional debutará el 26 de septiembre de 2026 en el partido amistoso México vs. Colombia en el Estadio M&T Bank en la ciudad de Baltimore, en Maryland, Estados Unidos.

Después, el 29 de septiembre de 2026, México se enfrentará a Perú en el Estadio Sports Illustrated, en Nueva Jersey.

La Selección Nacional se enfrentará a Estados Unidos el 3 de octubre en el Estadio State Farm en Glendale, Arizona.

Habrá un partido más, México vs. Chile, el 6 de octubre en el Estadio Memorial Coliseum, en Los Ángeles, California.

En noviembre, México participará en la Concacaf Nations League con fecha y sede por definir.

En entrevista exclusiva con TUDN, Rafa Márquez dijo que está intentando “formar una convocatoria que pueda competir contra ese primer partido que es complicado contra Colombia”, al que consideró como “un gran rival”. Apuntó que necesita enfrentar “situaciones difíciles, complejas, para poder adquirir todavía más experiencia y generar más competitividad en el equipo”.

En la presentación del nuevo director técnico de la Selección Nacional, Rafa Márquez dijo sentirse “muy contento, muy feliz, muy ilusionado, de tomar esta responsabilidad”.

Mencionó que tiene mucha confianza de seguir en el proceso rumbo al 2030 luego de colaborar como auxiliar técnico con Javier Vasco Aguirre, en el Mundial 2026.

Destacó que su prioridad es mantener la identidad de un equipo competitivo, “que pueda identificarse la gente de México con su Selección”.

Cada uno de los jugadores deberá hacer su mayor esfuerzo en sus equipos para que puedan ser convocados a la Selección Nacional, subrayó el nuevo director técnico.

"No voy a trabajar desde cero, hay una continuidad y una base importante, conozco el entorno, me he cobijado de gente con experiencia que es muy capaz, que ha competido a nivel muy alto y eso me permite confiar en que haremos crecer esta Selección, potenciarla y llevarla a otro nivel”, afirmó el exjugador del Barcelona.

RMT