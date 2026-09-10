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Este Día Debuta Rafa Márquez como Director Técnico de México

La Selección Nacional empieza una nueva era luego de su destacada participación en el Mundial 2026

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Presentan Oficialmente a Rafael Márquez como Director Técnico de la Selección Mexicana

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¡Comienza la era Rafa Márquez! México enfrenta a Colombia en este mes. Conoce cómo planea mantener la identidad competitiva del Tri rumbo al 2030.

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