Rafa Márquez Inicia su Gira de Trabajo por Clubes de la Liga MX
El DT del TRI arrancó su recorrido con Atlas, equipo que marcó un punto significativo en su carrera
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El Club Atlas recibió la visita de Rafael Márquez, el nuevo director técnico de la Selección Mexicana de futbol, en el arranque de su gira de trabajo por 18 clubes de la Liga MX.
Este inicio de su gestión al frente del Tri no es casualidad, porque el equipo rojinegro representó un punto significativo en su carrera, es el lugar donde debutó y también donde se retiró como futbolista profesional.
Día de visita especial. 💫— Selección Nacional (@miseleccionmx) September 9, 2026
Nuestro DT, Rafa Márquez y su cuerpo técnico, estuvieron hoy en las casa del Rojinegro. 🔴⚫
¡Gracias por recibirnos, @AtlasFC! 🙏 pic.twitter.com/mlxZJTrR6N
El llamado "Káiser" fue acompañado por el director deportivo Duilio Davino, así como por los miembros de su cuerpo técnico, Pol Lorente, Xabier Mancisidor, Vidal Paloma y Andrés Lillini, encargado de las Selecciones Menores.
Hernán Crespo, director técnico del equipo jalisciense, se sumó a la directiva encabezada por Andoni Zubizarreta y Eduardo Herrera para recibir a la comitiva.
La intención de visitar los 18 clubes de la Liga BBVA MX busca intercambiar información directa con los estrategas de cara a sus próximas convocatorias del Tri.
HVI