Futbol

Rafa Márquez Inicia su Gira de Trabajo por Clubes de la Liga MX

El DT del TRI arrancó su recorrido con Atlas, equipo que marcó un punto significativo en su carrera

Rafael Márquez Comienza Gira por Clubes de Liga MX: Esto Hizo en el AtlasRafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana de Futbol. Foto: X @miseleccionmx

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Rafael Márquez, DT de la Selección Mexicana, Inicia Gira de Clubes de la Liga MX; Así fue Visita al Atlas