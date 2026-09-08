Futbol

¡Histórica! Scarlett Camberos es la Primera Mexicana Nominada al Balón de Oro

La jugadora del Club América tuvo una temporada fantástica y sus actuaciones le valieron para entrar en la lista de 30 jugadoras nominadas al galardón

Scarlett Camberos, jugadora del AméricaFoto: Getty Images

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