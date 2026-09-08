¡Histórica! Scarlett Camberos es la Primera Mexicana Nominada al Balón de Oro

Finalmente se revelaron los nombres de las y los jugadores nominados al Balón de Oro por la revista France Football. En N+ te contamos que Julián Quiñones, futbolista del Al-Qadisiya en la liga de Arabia Saudita e integrante de la Selección Mexicana que participó en la pasada Copa del Mundo, se convirtió en apenas el sexto jugador mexicano en entrar en la lista de 30 candidatos gracias a sus buenas actuaciones durante la temporada pasada.

Sin embargo, él no es el único que ha puesto en alto el nombre de México, ya que la jugadora del América, Scarlett Camberos, hizo lo propio al ser nominada al Balón de Oro Femenil 2026. Con esto, la futbolista de las Águilas hace historia al convertirse en la primera mujer mexicana que aparece entre las 30 nominadas.

Camberos tuvo grandes números durante la campaña anterior con el cuadro azulcrema, registrando 47 partidos, 27 goles y 7 asistencias. Además, ganó la CONCACAF Champions Cup y el Clausura de la Liga MX Femenil.

La gala de premiación se llevará a cabo el próximo 26 de octubre, cuando descubriremos en qué lugar de las votaciones terminan ambos representantes mexicanos nominados al Balón de Oro.