Barcelona Golea al Feyenoord en su Debut de Champions League

Con 22 goles anotados y solo 3 recibidos, el FC Barcelona registra un gran arranque de temporada en el que marcha perfecto tras cinco partidos disputados. Bajo el mando de Hansi Flick, que dirige al equipo por tercera campaña, el Barça debutó en la nueva edición de la UEFA Champions League con otra goleada.

El partido que enfrentó al cuadro culé ante el Feyenoord, en el Spotify Camp Nou, finalizó 5-1 en favor de los locales. Raphinha, el capitán del Barcelona, abrió el marcador al minuto 3 y terminó el encuentro con un doblete. Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús fueron los otros anotadores para los culés, mientras que Sem Stejin descontó para la escuadra neerlandesa.

𝗚𝗥𝗔𝗡 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗗𝗘𝗕𝗨𝗧 𝗘𝗡 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 💙❤️ pic.twitter.com/fxJY7giHh6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 9, 2026

La afición catalana pudo ver en acción al delantero brasileño Gabriel Jesús, quien acaba de ser contratado en el mercado de fichajes veraniego. La directiva blaugrana pagó 10 millones de euros al Arsenal para hacerse con los servicios del atacante de 29 años de edad, quien ya se estrenó como goleador con la playera de su nuevo club.

Con este resultado, el Barcelona comienza la temporada continental con el pie derecho y se lleva sus primeros 3 puntos. El actual campeón de la liga española también jugará contra Paris Saint-Germain (vigente campeón de Europa), Galatasaray, Aston Villa, Sabah, Sporting Lisboa, Como y Manchester City en la Fase de Liga de la Champions.

De momento, el Barça se ubica como líder en solitario de LaLiga con 12 puntos en 4 partidos. Sin embargo, se sabe que la verdadera exigencia del equipo es volver a ganar la Champions, torneo que levantó por última vez en 2015 cuando Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez eran las estrellas de la institución bajo el mando del estratega español Luis Enrique.