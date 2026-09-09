Futbol

Barcelona Golea al Feyenoord en su Debut de Champions League

El conjunto culé ha ganado todos sus partidos en lo que va de la temporada 2026/27; registra 22 goles en cinco juegos

Gabriel Jesús con la camiseta del Barcelona en un partido de la Champions LeagueFoto: Getty Images

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