Futbol

“Queremos Llevar Esta Selección a Otro Nivel”: Rafa Márquez, Director Técnico de México

El entrenador dio detalles de su plan de trabajo para llevar al equipo al Mundial 2030

Rafa MárquezRafa Márquez durante su presentación como director técnico de la Selección Mexicana. Foto: N+

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