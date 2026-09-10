“Queremos Llevar Esta Selección a Otro Nivel”: Rafa Márquez, Director Técnico de México

Rafael Márquez inició oficialmente su etapa como director técnico de la Selección Mexicana. El histórico exjugador tendrá la responsabilidad de conducir al Tricolor durante el ciclo 2026-2030.

La presentación de Rafa Márquez se realizó este jueves en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol, en la Ciudad de México (CDMX), donde fueron expuestos los primeros aspectos de la nueva etapa del combinado nacional.

El exdefensa reconoció sentirse contento y agradecido por la oportunidad de tomar esta responsabilidad, especialmente por regresar a un escenario que conoce y en el que ha vivido diferentes etapas de su carrera.

Uno de los principales objetivos planteados por el nuevo entrenador del Tri será conseguir que el equipo tenga una identidad clara y mantenga un estilo competitivo.

Márquez señaló que buscará que los jugadores puedan dar su máximo nivel y que, al mismo tiempo, exista una conexión con los aficionados mexicanos.

"Queremos llevar esta selección a otro nivel", aseguró.

Para Márquez, uno de los puntos fundamentales de su gestión será generar una mayor competencia entre los futbolistas que aspiren a formar parte de la Selección Mexicana.

El estratega explicó que los jugadores deberán mostrar su mejor versión en sus respectivos clubes para tener posibilidades de ser considerados.

"Cada uno de los jugadores tendrá que hacer su mejor esfuerzo en sus clubes para ser considerado", resaltó.

Antes de asumir formalmente el cargo, el pasado 8 de septiembre visitó al Atlas, como parte de una gira de trabajo que contempla reuniones con 18 clubes de la Liga MX.

Un día después, acudió a la sede de las Chivas, donde estuvo presente en el entrenamiento con el objetivo de dar seguimiento al trabajo del equipo.

Cabe señalar que, para esta nueva etapa al frente del Tri, Márquez estará acompañado por un cuerpo técnico que combina experiencia internacional y conocimiento de la Selección Mexicana, el cual fue presentado el 31 de agosto.

Entre los nombres que integran el cuerpo técnico están Andrés Guardado, quien fue capitán del Tricolor y disputó cinco Copas del Mundo. El exmediocampista se desempeñará como auxiliar técnico junto con Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma.

La preparación de los porteros estará a cargo de Xabier Mancisidor, quien trabajó durante 13 temporadas como especialista de guardametas en el Manchester City.

Por su parte, Pol Lorente continuará como responsable de la preparación física, luego de incorporarse al entorno de la Selección Mexicana en 2024.

La llegada de Márquez al cuerpo técnico de la Selección Mexicana ocurrió en 2024, cuando se integró al proyecto de Javier Aguirre.

Antes de trabajar con el Tricolor, ambos coincidieron en diferentes etapas profesionales, entre ellas sus experiencias con la selección de Egipto y los clubes Monterrey, Leganés y Mallorca.

FBPT