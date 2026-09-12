¿El Feriado del Día 16 de Septiembre se Recorre al Lunes? Estas Personas Descansan

Se vienen días de mucha fiesta en la república por la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México y una gran noticia es que algunas personas van a gozar de varios días festivos en el mes de septiembre 2026 derivado de las fiestas patrias.

Es justo ese motivo por el que las personas quieren saber si el día 16 de septiembre se recorre al lunes, por eso acá resolvemos dicha duda con lo que indica la Ley Federal del Trabajo (LFT) y también te decimos quiénes van a descansar el lunes 14 de septiembre 2026 porque se los dieron como feriado.

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Al tratarse de una de las fechas más importantes en el país, anteriormente ya te dijimos cuál es el día festivo 15 o 16 de septiembre. Además te aclaramos si hay clases el lunes 14 de septiembre para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la SEP (Secretaría de Educación Pública).

Comúnmente cada que llega el momento de celebrar un día feriado oficial en México y cae entre el martes y viernes de la semana, la fecha de descanso obligatorio se recorre al lunes, para que tanto alumnos como trabajadores gocen de un puente de 3 días.

Lamentablemente el festivo por el Aniversario de la Independencia de México es de las pocas efemérides que son inhábiles el día que caiga en el calendario. Y para este año estudiantes y trabajadores se van a quedar con las ganas de disfrutar de un puente patrio.

La buena noticia es que el lunes 14 de septiembre es feriado para trabajadores del Gobierno del Estado de Guerrero. La dependencia suspenderá labores hasta el miércoles 16 de septiembre para el personal de base, supernumerario y de confianza de las nóminas del sector central y paraestatal, con motivo del aniversario de la Independencia de México.

Ahora que ya se sabe que el festivo del 16 de septiembre 2026 no se recorre al lunes, muchas personas ya son conscientes del día que será feriado oficial en México.

AO