Sociedad

¿El Feriado del Día 16 de Septiembre se Recorre al Lunes? Estas Personas Descansan

Recién se confirmó que el lunes 14 de septiembre es feriado para muchas personas y van a gozar de un mega puente por las fiestas patrias 2026 en México

El día 16 de septiembre se recorre al lunes que personas descansan el 14 de septiembre 2026 por feriadoEl lunes 14 de septiembre muchas personas descansan por las fiestas patrias 2026 en México. Foto: Cuartoscuro

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