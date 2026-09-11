Educación

Calendario de la SEP Aclara Si Habrá o No Clases el Lunes 14 de Septiembre por Fiestas Patrias

El calendario escolar 2026-2027 señala qué días tendrán actividades los estudiantes durante la semana de las fiestas por la Independencia

EstudianteDe igual manera, la autoridad pide a padres de familia atender cualquier aviso oficial de la escuela correspondiente. Foto: N+

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SEP aclara dudas sobre el puente por Fiestas Patrias: el único día sin clases será el 16 de septiembre. Consulta con tu escuela para más información.

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