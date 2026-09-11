Calendario de la SEP Aclara Si Habrá o No Clases el Lunes 14 de Septiembre por Fiestas Patrias

Ante la cercanía de las Fiestas Patrias, madres, padres de familia y estudiantes tienen dudas sobre si habrá puente por motivo de la celebración de la independencia de México.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2026-2027, este lunes 14 de septiembre sí habrá clases con normalidad en las escuelas de educación básica.

El calendario no establece el 14 de septiembre como día de suspensión de labores docentes. Tampoco contempla el martes 15 como día de descanso obligatorio para las escuelas de educación básica.

La suspensión de actividades escolares por las Fiestas Patrias está marcada para el miércoles 16 de septiembre, fecha en la que se conmemora el inicio de la Independencia de México.

Las actividades escolares de esa semana quedan establecidas de la siguiente manera: el lunes 14 de septiembre sí habrá clases; el martes 15 también se contemplan actividades; el miércoles 16 no habrá clases por la conmemoración de la Independencia de México.

Las actividades se reanudarán el jueves 17 y continuarán el viernes 18 de septiembre.

Por lo tanto, el calendario de la SEP no contempla un puente escolar durante el lunes 14 y martes 15 de septiembre. El único día de suspensión de clases establecido por las Fiestas Patrias es el 16 de septiembre.

Las autoridades educativas estatales o determinados planteles pueden establecer disposiciones particulares, por lo que madres y padres de familia deberán atender cualquier aviso oficial emitido por la escuela correspondiente.