En Exclusiva, ‘Rafa’ Márquez Habla de su Plan para Lograr una Selección Ofensiva

El equipo de México tiene un nuevo timonel con un objetivo claro: Rafael Rafa Márquez quiere aumentar el nivel de los jugadores y desarrollar una estrategia de juego ofensiva para que la Selección Nacional viva más momentos de gloria como los del Mundial 2026.

“Mi idea de juego va a ser con base en lo que he aprendido tanto como jugador como entrenador, y seamos los que podamos proponer, tener el balón, tener llegadas y ser ofensivos teniendo en cuenta que todo empieza de atrás para adelante”, dijo Rafa Márquez en exclusiva con TUDN.

El nuevo director técnico de la Selección Nacional reconoció que ha aprendido y tiene recuerdos de todos los entrenadores con los que ha trabajado. “He podido adquirir cosas buenas y malas, que no quisiera hacer y cosas que hacían en beneficio del equipo. He tenido la fortuna de tener grandes entrenadores y cada uno me aportó algo que quisiera aportar a la Selección”.

Sobre el lugar de México en el ranking de la FIFA, Márquez habló sobre cómo llegó el equipo al Mundial 2026 y cómo terminó: “sobre todo darle énfasis a partidos muy claves, como contra Ecuador, un rival físicamente más fuerte que nosotros, con jugadores en ligas importantes y el nivel que mostró la selección en ese partido fue muy superior, eso es lo que me llevo y convence que podemos dar ese paso más”, y posiblemente pasara del 10 al 8.

Además, aclaró que “en ningún momento ha salido de mi boca que ha sido exitoso el Mundial, pero creo que fue con otra cara: ser competitivos, plantando cara al rival, jugando en momentos muy bien al futbol”.

Y reconoció que “esos destellos hay que intentar que tengan más tiempo dentro del juego y es lo que me convence a seguir trabajando, evolucionando y potencializando al jugador mexicano”.

Por otra parte, el entrenador señaló que la prioridad ahora es llegar al Mundial de 2030, que será organizado en conjunto por España, Portugal y Marruecos, “y ojalá lleguemos en nivel óptimo para competirle a los grandes”.

En cuanto a su cuerpo técnico, dijo que reconoce que tiene algunas carencias y por ello es que se apoyará en su equipo; sin embargo, considera que sigue “en un proceso de aprendizaje y lo seguiré porque llevo muy poco en este rubro”.

"Tenemos cuerpo tecnico de gran nivel que está dispuesto a empezar desde abajo", dijo.

El debut de Rafael Márquez como director técnico de la selección será el 26 de septiembre contra Colombia, y sobre ello asegura que "estamos intentado formar una convocatoria que pueda competir contra ese primer partido".

Por último, reconoció que es complicado potencializar el nivel de los jugadores de México, pues las condiciones económicas llegan a complicar su salida hacia otras ligas, aunque aclaró que "hemos estado en pláticas con gente de la federación para ver qué ideas podemos implementar para que los dueños o los clubes tengan más oportunidades de que el jugador se pueda ir a Europa. Confío en que se puedan encontrar los métodos, las fórmulas, para intentar incentivar esto en los clubes".