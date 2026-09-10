Futbol

En Exclusiva, ‘Rafa’ Márquez Habla de su Plan para Lograr una Selección Ofensiva

El director técnico de México debutará el 26 de septiembre en un partido contra Colombia

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‘Buscaremos Ser Protagonistas’: Entrevista a Rafa Márquez como Nuevo DT de la Selección Mexicana
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