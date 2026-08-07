Seguridad

Madres Denuncian Dificultad Para Sacar a sus Hijos de Academia Militar en Sayula

Una academia militar, en Sayula, Jalisco, es señalada por maltratos hacia los estudiantes, madres de familia denuncian irregularidades

Cadetes de una academia militarizada en Sayula, Jalisco, realizan una marchaCadetes de una academia militarizada en Sayula, Jalisco, realizan una marcha. Foto: Facebook | Academia Esparta A.C.

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Academia en Sayula acusada de maltratar a estudiantes. Madres enfrentan cláusulas abusivas para rescatar a sus hijos

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