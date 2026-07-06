Bloqueo en Zona Centro de CDMX Hoy: ¿Dónde Está Cerrado por Plantón?

Evita el tráfico: Aquí te decimos dónde hay cierre vial por un plantón, en CDMX

Bloqueo por plantón en la Secretaría de GobernaciónBloqueo por plantón en la Secretaría de Gobernación. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Atención CDMX! Bloqueo en Zona Centro por plantón de trabajadoras sexuales en Segob. Evita el tráfico y mantente informado con N+ sobre cierres viales y protestas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+