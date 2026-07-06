Bloqueo en Zona Centro de CDMX Hoy: ¿Dónde Está Cerrado por Plantón?

La Ciudad de México inicia la semana con movilizaciones y protestas hoy; aquí te decimos dónde hay calles cerradas por un plantón, en la zona centro de CDMX este lunes, 6 de julio de 2026.

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¿Dónde hay plantón en CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX informó, en su agenda de movilizaciones de hoy, que a partir de las 11:00 horas, el grupo de Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes instalará un plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la calle Abraham González 48, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la SSC, las manifestantes demandarán una jornada de atención médica humanitaria, para obtener servicios de salud gratuitos, confidenciales y con un enfoque de atención digna, para así promover el acceso a la salud y fortalecer el bienestar de la comunidad en un entorno seguro, inclusivo y de respeto a los derechos humanos.

La dependencia prevé que a la protesta se sumen otras organizaciones de apoyo, entre ellas, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, Cheems Cristo, Colectiva Afekta y Médicos Sin Fronteras México y Centroamérica.

Alternativa vial por bloqueo en Segob

Evita circular por la calle Bucareli, pues está cerrada entre Atenas y General Prim, por el bloqueo en la Segob. Como alternativa vial, puedes transitar por Balderas.

07:55 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la vialidad de Bucareli entre Atenas y General Prim, por manifestantes. #AlternativaVial | Balderas. pic.twitter.com/HDGsq8dQzP — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 6, 2026

Mapa de la Secretaría de Gobernación

RMT