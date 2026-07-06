Luego de Derrota de México, ¿Seguirá el Fan Festival en CDMX?

Luego de que México quedó fuera del Mundial, te contamos qué pasará con el Fan Festival en CDMX

Se Llena Fan Festival del Zócalo CDMX Previo al Partido de México vs InglaterraSe Llena Fan Festival del Zócalo CDMX Previo al Partido de México vs Inglaterra Foto: N+ / Archivo
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