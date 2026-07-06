Luego de Derrota de México, ¿Seguirá el Fan Festival en CDMX?

La eliminación de la Selección Mexicana del Mundial dejó un ambiente de tristeza entre miles de aficionados que siguieron el partido desde distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX). Sin embargo, el fin del camino del combinado nacional no significa el cierre de los espacios creados para vivir la máxima justa del futbol, en N+ te contamos qué pasará con el Fan Festival.

Tanto el Fan Festival del Zócalo capitalino como los festivales futboleros organizados en diversas alcaldías continuarán operando hasta el final del torneo, por lo que los aficionados aún podrán disfrutar de los partidos restantes en pantallas gigantes.

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¿Hasta cuándo estará el Fan Festival?

De acuerdo con la programación oficial, el Fan Festival instalado en el Zócalo de la Ciudad de México permanecerá abierto del 11 de junio al 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputará la final del Mundial.

Durante este periodo se seguirán transmitiendo los encuentros de las fases finales del torneo, además de ofrecer actividades recreativas, entretenimiento y un ambiente pensado para que los aficionados vivan la experiencia mundialista.

El recinto tiene una capacidad aproximada para 55 mil personas, por lo que seguirá siendo uno de los principales puntos de reunión para quienes deseen ver los partidos en un ambiente colectivo.

A lo largo del Mundial, el Zócalo capitalino registró llenos durante los encuentros de la Selección Mexicana. Miles de personas acudieron para apoyar al Tricolor y celebrar cada uno de sus triunfos, convirtiendo la plancha del Centro Histórico en una fiesta futbolera.

Con banderas, playeras verdes, cánticos y porras, la afición vivió intensamente los partidos desde este espacio, que se consolidó como uno de los principales escenarios para seguir el Mundial en México.

Aunque la eliminación del equipo nacional cambia el ánimo de los asistentes, el Fan Festival seguirá recibiendo a quienes deseen continuar disfrutando del Mundial.

¿Qué otros lugares transmitirán los partidos del Mundial en CDMX?

Además del Zócalo, el Gobierno capitalimo mantiene activos los festivales futboleros en distintos puntos de la capital, donde también se proyectan los encuentros en pantallas gigantes. Las sedes son:

Parque de la Bombilla

Parque Tezozómoc

Campos Revolución

Utopía Meyehualco

Central de Abasto

Unidad Independencia del IMSS

Deportivo Vivanco

Deportivo Xochimilco Estos espacios permanecerán disponibles hasta el 19 de julio de 2026, por lo que los aficionados podrán seguir las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final del Mundial sin costo.

FBPT