¿Tembló en México Hoy?: Magnitud y Epicentro de los Sismos este Lunes 6 de Julio 2026

Conoce aquí detalles sobre los temblores registrados en las últimas horas en la República Mexicana

Instalaciones espejo del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | ArchivoInstalaciones espejo del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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