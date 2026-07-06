¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 6 de Julio 2026? Capufe Informa Afectaciones

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 6 de julio de 2026? Aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Desde la tarde de ayer domingo, la autopista presentó afectación vehicular por accidentes, por lo que las complicaciones viales se extendieron, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe), por lo que la instancia pidió a los automovilistas circular con precaución.

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Afectaciones en la México-Querétaro

Todos los días, tanto Capufe como la Guardia Nacional emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro; esta es la situación de la vialidad en las últimas horas:

19:51 horas (5 de julio): Reducción de carriles en el km 77, dirección Querétaro, por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión y automóviles.

10:41 horas (5 de julio): Reducción de carriles en el km 161, dirección Querétaro, por atención de accidente (servicios periciales).

12:38 horas (6 de julio): Carga vehicular en el km 77, dirección Querétaro, por atención de accidente.

01:40 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 161, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

01:50 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 70, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

02:24 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 77, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

08:29 horas: Reducción de carriles en el km 116, dirección Querétaro, por atención de accidente (salida del camino, choque contra barreras metálicas y volcadura de camioneta de carga).

08:52 horas: Reducción de carriles del km 153 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

08:53 horas: Reducción de carriles en el km 125, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

10:16 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 116, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

13:07 horas: Carga vehicular por reducción de carriles en el km 125, dirección Querétaro, ante labores de mantenimiento.

13:16 horas: Carga vehicular por reducción de carriles del km 153 al 158, dirección CDMX, ante labores de mantenimiento.

13:39 horas: En la Plaza de Cobro Palmillas, carga vehicular en ambos sentidos por atención de incidencia.

SPB