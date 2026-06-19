Vuelos y Viajes Baratos: Así Puedes Comprar Boletos para Vacaciones en La Gran Escapada 2026

El Gobierno de México dio el banderazo a La Gran Escapada 2026, un programa impulsado por la Secretaría de Turismo (Sectur); aquí te decimos en qué consiste y cómo puedes comprar viajes y vuelos con descuentos, para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

¿Qué es La Gran Escapada 2026?

La Gran Escapada 2026 es como el Buen Fin del Turismo, con la finalidad de impulsar el sector y fortalecer la derrama económica en comunidades, pueblos y ciudades de México, explicó Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, en la conferencia mañanera de hoy, 19 de junio de 2026.

En la segunda edición de La Gran Escapada podrás encontrar una gran variedad de ofertas para viajar como en aerolíneas, hospedaje, restaurantes, transporte, centros de convenciones, balnearios, actividades recreativas o experiencias gastronómicas y culturales.

En total, podrás encontrar 114,000 experiencias turísticas, en más de 6,500 establecimientos.

Pueden comprar viajes turistas nacionales y extranjeros.

En La Gran Escapada 2026 puedes reservar viajes o vuelos ahora y viajar después.

Fechas: Del 18 al 21 de junio de 2026, día en que en México se celebra el Día del Padre.

Beneficios de La Gran Escapada 2026

Descuentos de hasta el 35%.

Compras a meses sin intereses.

Promociones exclusivas.

Ofertas en vuelos, autobuses, hoteles y experiencias.

¿Cómo comprar vuelos baratos en La Gran Escapada 2026?

Para comprar vuelos y viajes, ingresa la página oficial de La Gran Escapada 2026, a la que puedes ingresar dando click aquí.

Ya en la página de La Gran Escapada, podrás buscar algún paquete de tu interés y serás redirigido al sitio de alguna de las 6,577 empresas, aerolíneas y agencias de viajes registradas en el Buen Fin del Turismo.

Concurso por el Día del Padre 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que con motivo del Día del Padre, los papás que cumplan años este domingo, 21 de junio de 2026, podrán participar para ganar un viaje a la Península de Yucatán, volando por Mexicana, con boleto para el Tren Maya y hospedaje en uno de los hoteles del Mundo Maya.

Para ganar el viaje, solo tienes que registrarte en la página de La Gran Escapada, el domingo a las 14:00 horas, y los 6 primeros en hacerlo, obtendrán el premio.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy