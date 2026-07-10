80 Frases de Graduación 2026: Discurso de Despedida y Palabras de Alumno a Compañeros y Maestros

El cierre del ciclo escolar está cada vez más cerca, e incluso en algunos estados ya terminó, por lo que los padres de familia y maestros buscan motivar a los niños, niñas y adolescentes luego de su esfuerzo durante los 10 meses de clases e inspirarlos a seguir adelante.

Por ello, acá en N+ te traemos las 80 frases motivadoras y discursos de despedida para graduados de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, quienes en el próximo ciclo escolar enfrentarán nuevos retos, como lo es el cambio de escuela, de amigos y de profesores.

¿Cuándo es el cierre del ciclo escolar 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar termina el próximo miércoles 15 de julio de 2026, sin embargo algunos estados tomaron la decisión de adelantar el fin de clases debido a las altas temperaturas en el país.

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De esta manera en las escuelas en las que aún no finaliza oficialmente el curso, la próxima semana se realizarán las ceremonias de cierre de ciclo escolar, en la que darán la despedida a los alumnos que se gradúan de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Ideas de frases para graduados de preescolar

Los niños que se gradúan de preescolar tendrán el reto de empezar su formación en la primaria, de ahí que las siguientes palabras busquen motivarlos para vencer el miedo de iniciar algo nuevo, además de tener que cambiar de amigos:

Hoy te despides de tu salón, pero muy pronto conocerás una escuela llena de nuevas aventuras. Sigue sonriendo y aprendiendo, porque cada día puedes descubrir algo nuevo. Aunque cambies de escuela, siempre llevarás en tu corazón a tus amigos y maestros. No tengas miedo de empezar algo nuevo; verás que pronto tendrás nuevos amigos. Eres muy valiente y estás listo para aprender muchas cosas en la primaria. Nunca dejes de hacer preguntas, porque así es como los niños más curiosos aprenden. Tu mochila irá llena de cuadernos, pero también de sueños y muchas ilusiones. Cada día crecerás un poquito más y aprenderás cosas que te harán sentir muy orgulloso. Hoy celebramos todo lo que aprendiste y lo mucho que has crecido. Diviértete, juega, aprende y nunca dejes de creer en ti. En la primaria te esperan nuevos juegos, nuevos maestros y muchas aventuras. Siempre recuerda que puedes lograr grandes cosas si das lo mejor de ti. Sigue siendo amable, compartiendo sonrisas y ayudando a los demás.

Frases de graduación para estudiantes de primaria

Los graduados de primaria tendrán el reto de comenzar una nueva etapa, no solo en términos de educación, ya que también iniciarán con la adolescencia, lo cual representa un desafío en su vida. Estas palabras les puedes decir:

Termina una etapa llena de aprendizajes y comienza otra donde descubrirás todo lo que eres capaz de hacer. Cambiar de escuela significa abrir la puerta a nuevas amistades y grandes oportunidades. Nunca tengas miedo de empezar de nuevo; cada comienzo trae algo bueno. Lleva contigo los recuerdos de la primaria y construye nuevos momentos que también valdrán la pena. Atrévete a participar, hacer preguntas y demostrar todo tu talento. Cada reto que enfrentes será una oportunidad para aprender algo nuevo sobre ti. La secundaria será diferente, pero tú también has crecido y estás listo para vivirla. Los mejores recuerdos aún están por escribirse. Cree en tus habilidades, incluso cuando las cosas parezcan difíciles. No dejes que el miedo al cambio sea más grande que tus ganas de cumplir tus sueños. Los amigos cambian, los maestros cambian, pero tus ganas de aprender siempre pueden acompañarte. Cada día será una nueva oportunidad para descubrir lo fuerte y capaz que eres. Nunca olvides que los grandes logros comienzan con la decisión de intentarlo.

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Frases de despedida para alumnos de secundaria

La graduación de secundaria marca el inicio de una etapa en la que los adolescentes se convierten en jóvenes y tendrán que tomar decisiones importantes para su futuro. Estas frases de despedida y motivación buscan inspirarlos a enfrentar su nuevo ciclo en preparatoria:

La preparatoria será un nuevo desafío, pero también el lugar donde descubrirás nuevos talentos y metas. Cada cambio trae incertidumbre, pero también la posibilidad de crecer más de lo que imaginas. No tengas miedo de dejar atrás una etapa; las mejores historias siempre comienzan con un nuevo capítulo. Lleva contigo las lecciones aprendidas y deja espacio para todo lo nuevo que está por llegar. Los amigos pueden cambiar, pero las experiencias que vivan juntos siempre permanecerán. Confía en tus decisiones y no tengas miedo de equivocarte; así también se aprende. Nunca permitas que una mala experiencia defina todo tu camino. Atrévete a salir de tu zona de confort; ahí es donde comienzan las mejores oportunidades. Tu futuro se construye con las decisiones que tomes desde hoy. Cada meta alcanzada demuestra que eres capaz de llegar aún más lejos. Habrá nuevos profesores, nuevas materias y nuevos retos, pero también nuevas oportunidades para destacar. No compares tu camino con el de los demás; cada quien avanza a su propio ritmo. Sigue aprendiendo, soñando y trabajando por aquello que realmente deseas.

Mejores frases para graduados de preparatoria

Los estudiantes que se gradúan de la preparatoria no solo tienen en mente recibir su diploma, ya que también tienen frente a ellos un camino lleno de oportunidades, ya sea si continuarán sus estudios universitarios, iniciarán su vida laboral o comenzarán algún proyecto. Estas frases son perfectas para dedicarles:

Hoy termina la preparatoria, pero comienza la etapa donde escribirás el rumbo de tu propia historia. El futuro no está escrito; eres tú quien decidirá cada uno de sus capítulos. Cada nuevo comienzo exige valentía, y hoy has demostrado que la tienes. La universidad, el trabajo o cualquier camino que elijas estará lleno de retos que también traerán grandes aprendizajes. No temas empezar desde cero; incluso los mayores éxitos comenzaron con un primer paso. Lleva contigo los recuerdos, las amistades y las lecciones que hicieron de esta etapa algo inolvidable. Cambiar de escuela, ciudad o rutina puede ser desafiante, pero también abrirá puertas que hoy ni imaginas. Nunca dejes de aprender, porque el conocimiento será una de tus herramientas más valiosas. Confía en tu preparación, pero también en tu capacidad para adaptarte a lo inesperado. Habrá momentos difíciles, pero también oportunidades que transformarán tu vida. No dejes que el miedo decida por ti; deja que lo hagan tus sueños y tu esfuerzo. Cada meta alcanzada será el resultado de la constancia que empieces a construir desde hoy.

Frases para cierre de ciclo escolar 2026

La ceremonia de fin de clases es el momento perfecto para destacar el esfuerzo, aprendizajes y los retos que vienen para todos los alumnos sin importar el grado en el que se encuentren. Estas frases se puede utilizar para el cierre de ciclo escolar:

Hoy termina un ciclo escolar lleno de aprendizajes, retos y momentos que siempre recordarás.

Cada clase, cada esfuerzo y cada logro te acercaron un paso más a tus sueños.

El final de este ciclo no es un adiós, sino el comienzo de nuevas oportunidades.

Disfruta este descanso con la satisfacción de haber dado lo mejor de ti.

Cada experiencia vivida durante este año te ayudó a crecer como estudiante y como persona.

Celebra tus logros, aprende de los desafíos y prepárate para todo lo bueno que está por venir.

Un ciclo escolar termina, pero las enseñanzas y los recuerdos permanecerán para siempre.

Nunca dejes de aprender, porque cada nuevo conocimiento abre la puerta a grandes oportunidades.

Agradece a quienes te acompañaron en este camino y sigue avanzando con entusiasmo.

Cada meta alcanzada demuestra que el esfuerzo siempre vale la pena.

Descansa, disfruta tus vacaciones y regresa con nuevas ilusiones y muchas ganas de seguir aprendiendo.

Lo mejor de este año no fueron solo las calificaciones, sino todo lo que creciste en el camino.

Cada final marca el inicio de una nueva aventura llena de posibilidades.

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Discurso de despedida de un alumno a compañeros y maestros

Hoy nos reunimos para celebrar el final de una etapa muy importante en nuestras vidas. Este logro es el resultado del esfuerzo, la dedicación y la constancia de cada uno de nosotros.

Quiero agradecer a nuestros maestros por compartir sus conocimientos, por su paciencia y por motivarnos a dar siempre lo mejor. Gracias por creer en nosotros y por enseñarnos lecciones que llevaremos mucho más allá del salón de clases.

A mis compañeros, gracias por cada risa, cada aprendizaje y cada momento que compartimos. Juntos superamos retos, celebramos logros y construimos recuerdos que siempre nos acompañarán.

También quiero agradecer a nuestras familias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este día no sería posible.

Hoy nos despedimos de esta etapa, pero también damos la bienvenida a nuevos retos, nuevos sueños y nuevas oportunidades. Sigamos adelante con la confianza de que todo lo aprendido nos ayudará a alcanzar nuestras metas.

Les deseo mucho éxito en el camino que cada uno decida seguir. Felicidades a todos por este gran logro y que nunca dejemos de creer en nosotros mismos.

PPP