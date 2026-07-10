¿Ya Salió el Calendario Escolar SEP 2026-2027? Anteproyecto Da Propuesta de Fechas de Clases

A la espera de que se haga oficial, ya salió el anteproyecto de lo que puede ser el nuevo calendario escolar de la SEP con el inicio del ciclo 2026-2027, por eso acá te damos las fechas más importantes, como cuándo es el próximo regreso a clases, días feriados oficiales, vacaciones de Semana Santa y más.

De forma oficial el ciclo escolar 2025-2026 finaliza el próximo miércoles 15 de julio, pero desde ya padres de familia y alumnos de preescolar, primaria y secundaria se preguntan, ¿Cuándo entramos a clases? Por eso en una nota te resolvemos esa duda con el anteproyecto propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuándo es el inicio del ciclo escolar 2026 a 2027 en México?

El "Acuerdo por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo colectivo 2026-2027" propone que el ciclo tenga una duración de 185 días y las clases empiecen el lunes 31 de agosto 2026. Eso quiere decir que los niños de educación básica gozarían de un periodo vacacional de mes y medio, aproximadamente en este verano.

Es importante aclarar que este anteproyecto de nuevo calendario escolar aplica para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, en toda la república mexicana.

Fechas importantes del nuevo calendario escolar de la SEP 2026 a 2027

A falta de que la SEP anuncie de forma oficial el nuevo calendario 2026-2027 en México, el anteproyecto ya muestra las fechas clave a tomar en cuenta para el próximo ciclo escolar:

Regreso a clases: 31 de agosto 2026.

Vacaciones de fin de año: 21 de diciembre 2026 al 6 de enero 2027.

Vacaciones de Semana Santa: 22 de marzo al 2 de abril 2027.

Fin de clases: 9 de julio 2027.

Días de Consejo Técnico Escolar (CTE)

25 de septiembre 2026.

30 de octubre 2026.

27 de noviembre 2026.

29 de enero 2027.

26 de febrero 2027.

30 de abril 2027.

28 de mayo 2027.

25 de junio 2027.

Días festivos oficiales y puentes escolares

16 de septiembre 2026.

2 de noviembre 2026.

16 de noviembre 2026.

6 de enero 2026.

1 de febrero 2027.

15 de marzo 2027.

5 de mayo 2027.

Fechas de entrega de calificaciones SEP

Primer periodo: 23 al 26 de noviembre 2026.

Segundo periodo: 16 al 19 de marzo 2027.

Tercer periodo: 8 y 9 de julio 2027.

AO