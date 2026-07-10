¿Ya Salió el Calendario Escolar SEP 2026-2027? Anteproyecto Da Propuesta de Fechas de Clases

Alista tu agenda y toma nota que ya hay Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP con todas las fechas de clases y vacaciones en México.

Ya salió calendario escolar SEP 2026-2027 posibles fechas de clasesCheca todos los detalles del anteproyecto del próximo ciclo escolar 2026-2027 en México. Foto: Cuartoscuro
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