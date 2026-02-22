Bancos en Jalisco Suspenden Labores Tras Violencia: ¿Cuáles Son?

Debido a los hechos de violencia registrados en Jalisco este domingo 22 de febrero, diversas sucursales bancarias permanecerán con sus puertas cerradas.

Derivado de los hechos violentos que se desataron tras el abatimiento de “El Mencho”, diversos negocios del estado de Jalisco suspenderán funciones durante el lunes 23 de febrero. Además, centros educativos de todos los niveles, algunas cadenas de autoservicio y sucursales bancarias permanecerán cerradas para los jaliscienses

¿Qué bancos suspenderán servicios durante el lunes 23 de febrero en Jalisco?

Según sus redes sociales, Banco B×+, BBVA, Banregio, Santander, y BanCoppel suspenderán servicios de manera temporal en el estado de Jalisco

Autoridades reiteran la importancia de mantenerse informados mediante canales oficiales, mantener la calma y acatar las indicaciones de seguridad como evitar salir de casa.

Las Noticas Guadalajara / N+

