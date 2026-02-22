Suspenden Atención en Oficinas del SAT en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima
Luego de la violencia por el abatimiento del "Mencho", el SAT informó que suspenderá actividades en 20 de sus oficinas ubicadas en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima para el 23 de febrero
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la suspensión de actividades en 20 de sus oficinas en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima para el lunes 23 de febrero, luego de la violencia por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".
En un comunicado esta noche, el SAT detalló los centros que no ofrecerán servicios, aunque sin referirse precisamente al contexto de inseguridad generada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Noticia relacionada: Abaten a "El Mencho" Hoy: Últimas Noticias | Operativos y Bloqueos por Muerte de Líder del CJNG
Se trata de algunas sedes y Módulos de Servicios Tributarios (MST). Son los siguientes:
Jalisco
- Oficina Desconcentrada Jalisco 1 (Guadalajara)
- Oficina Desconcentrada Jalisco 2 (Guadalajara Sur)
- Oficina Desconcentrada Jalisco 3 (Zapopan)
- MST Puerto Vallarta
- MST Ocotlán
- MST Autlán de Navarro
- MST Ciudad Guzmán
- MST Tepatitlán
Michoacán
- Oficina Desconcentrada Michoacán 1 (Morelia)
- MST Apatzingán
- MST La Piedad
- MST Lázaro Cárdenas
- MST Pátzcuaro
- MST Sahuayo
- MST Uruapan
- MST Zamora
- MST Zitácuaro
- MST Lagos de Moreno
Nayarit
- Oficina Desconcentrada Nayarit 1 (Tepic)
Colima
- MST Manzanillo
La muerte de "El Mencho", es el mayor golpe de las fuerzas de seguridad mexicanas a los cárteles desde la captura hace una década de Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa y actualmente sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.
La ola de violencia por la caída del capo del CJNG registró más de 250 bloqueos en 20 estados, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal.
