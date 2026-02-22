Suspenden Atención en Oficinas del SAT en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima .

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la suspensión de actividades en 20 de sus oficinas en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima para el lunes 23 de febrero, luego de la violencia por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

En un comunicado esta noche, el SAT detalló los centros que no ofrecerán servicios, aunque sin referirse precisamente al contexto de inseguridad generada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de algunas sedes y Módulos de Servicios Tributarios (MST). Son los siguientes:

Jalisco

Oficina Desconcentrada Jalisco 1 (Guadalajara)

Oficina Desconcentrada Jalisco 2 (Guadalajara Sur)

Oficina Desconcentrada Jalisco 3 (Zapopan)

MST Puerto Vallarta

MST Ocotlán

MST Autlán de Navarro

MST Ciudad Guzmán

MST Tepatitlán

Michoacán

Oficina Desconcentrada Michoacán 1 (Morelia)

MST Apatzingán

MST La Piedad

MST Lázaro Cárdenas

MST Pátzcuaro

MST Sahuayo

MST Uruapan

MST Zamora

MST Zitácuaro

MST Lagos de Moreno

Nayarit

Oficina Desconcentrada Nayarit 1 (Tepic)

Colima

MST Manzanillo

La muerte de "El Mencho", es el mayor golpe de las fuerzas de seguridad mexicanas a los cárteles desde la captura hace una década de Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa y actualmente sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

La ola de violencia por la caída del capo del CJNG registró más de 250 bloqueos en 20 estados, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal.

