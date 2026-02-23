¿Hubo Participación de EUA? Sheinbaum Aclara Situación en Operativo de Captura de ‘El Mencho’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el el operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y aclaró si hubo participación de elementos de Estados Unidos de América (EUA).

En conferencia de prensa mañanera de hoy, 23 de febrero de 2026, la presidenta Sheinbaum aclaró que todas las operaciones fueron federales y que Estados Unidos no participó en el operativo realizado Tapalapa, Jalisco.

Las operaciones, todas las operaciones se realizan por la Fuerza Federal, no hay participación en la operación de Fuerzas de Estados Unidos, lo que hay es mucho intercambio de información.

Aseguró que las autoridades de Estados Unidos solo brindaron información y resaltó que la ejecución en el operativo de captura de 'El Mencho', fue realizada por la Secretaría de la Defensa (DEFENSA).

En este caso hubo información que prestó el Gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de Fuerzas Federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entendimiento México-Estados Unidos

La presidenta Sheinbaum señaló que el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en el intercambio de inteligencia de información. Estos son los 4 principios:

Respeto a la soberanía y la integridad territorial. Responsabilidad compartida y diferenciada. Respeto y confianza mutua. Cooperación sin subordinación.

