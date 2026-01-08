En Estos Estados Hay Más Homicidios en México: Sheinbaum Asegura que Son Prioritarios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la disminución de homicidios en México, sin embargo, aseguró que hay estados que son prioritarios debido a que concentran más de la mitad del total de casos.

En conferencia de prensa mañanera hoy, 8 de enero de 2026, la presidenta Sheinbaum dijo que el compromiso de su gobierno es seguir bajando los homicidios y otros delitos.

Es difícil tener una meta de un número, nuestro compromiso es que cada mes vamos a seguir bajando no solo los homicidios sino también muchos delitos que se conocen como delitos patrimoniales que le afectan mucho a la ciudadanía, particularmente los delitos con violencia, en coordinación con los estados porque son del fuero común, junto con la extorsión.

La mandataria destacó que 7 entidades federativas concentran el 50.5% del total de los homicidios dolosos, estas son:

Guanajuato, con el 10.9 de homicidios.

Chihuahua, con el 7.7% de los casos.

Baja California, con el 7.3% de los casos.

Sinaloa, con el 7.1% de los casos.

Estado de México, con el 6.5% de los casos.

Guerrero, con el 5.6% de los casos.

Michoacán, con el 5.4% de los casos.

Estados donde disminuyeron los homicidios dolosos

Durante la conferencia, también se informó que 26 entidades federativas del país disminuyeron el número de homicidios dolosos, durante el periodo 2024-2025, en el que destacan:

Zacatecas, con menos 71.1%.

Chiapas, con menos 58.6%.

Quintana Roo, con menos 56.8%.

Otro estado que destacó en la reducción de homicidios dolosos, fue Sinaloa, de junio de 2025 a diciembre del mismo año, fue de menos 43 por ciento. Su punto más alto fue en el mes de junio pasado en la incidencia de este delito. En el mes de diciembre cerró con promedio de 3.94.

