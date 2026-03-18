¿Qué Está Pasando con el Transporte Público de Acapulco? Choferes son Víctimas de Extorsión

La violencia tiene al transporte público de Acapulco secuestrado desde hace diez años, aquí, las rutas tienen dueño: si un chofer cruza la frontera equivocada, se enfrenta a la extorsión o a la muerte.

Este control territorial que ya dejó colonias enteras sin transporte, ha obligado a los ciudadanos a jugarse la vida, perder dinero y tiempo

Para Alejandro, un trayecto que era de 25 minutos ahora le toma una hora, paga un colectivo, luego una combi y finaliza con una caminata.

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Crimnales usan a transportistas para extorsión y halconeo

Para investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), los transportistas son el botín perfecto, su movilidad en toda la ciudad permite al crimen utilizarlos para el tráfico y el halconeo.

"Ellos son los ojos, ellos circulan todos los días...no hay ...otro servicio que les permita moverse con tanta facilidad”, indicó Gabino Solano, profesor investigador de la UAGro.

Esta disputa por el control de las rutas, el transporte y sus operadores ha alcanzado a los usuarios de la manera más violenta.

“Pues me dijo que le había alcanzado a dar la bala, se agarraba, y le estaba saliendo mucha sangre”, relató Teresa, mamá de Melanie.

La señora Teresa habla de Melanie, su hija de 16 años, la estudiante murió cuando sicarios en moto dispararon contra la camioneta en la que viajaba. El objetivo era el conductor quien se había negado a pagar la extorsión de tres bandas criminales, el ataque ocurrió a plena luz del día, justo a la hora de entrada del Bachilleres Dos

“Era una niña que quería comerse al mundo entero. Pero pues al final este maldito mundo, pues se la comió a ella”, dijo Luis, papá de Melanie.

Para saber sobre lo que se está haciendo para detener esta situación Despierta, un noticiero de N+, buscó a Juan Castillo, delegado regional de transportes en Acapulco, pero para él, la crisis es mínima

A veces los quieren extorsionar, quieren cuotas, de ese tipo de situaciones, pero creo que son las menores, dijo el delegado.

De acuerdo con el Inegi, las amenazas contra la población se duplicaron en Guerrero durante los últimos 10 años, según está misma encuesta el silencio en el estado es casi total; diez de cada diez delitos quedan en la impunidad porque nunca se denuncian o la autoridad no los investiga.

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