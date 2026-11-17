El Instituto Nacional Electoral (INE) designó cinco encargadurías de despacho en su estructura ejecutiva: dos en direcciones ejecutivas y tres en unidades técnicas. Con los nombramientos busca mantener en marcha sus trabajos durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Las áreas comprendidas tienen a su cargo el Servicio Profesional Electoral Nacional, la actualización del Padrón Electoral y de la Lista Nominal, los servicios informáticos, la promoción de la igualdad de género y la no discriminación, y la atención de los procedimientos sancionadores en materia electoral.

Una encargaduría de despacho es la figura con la que una persona asume la conducción de un área sin ser formalmente su titular. Las cinco surten efectos desde el 16 de noviembre, salvo la de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que lo hace desde el 17.

Al frente de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) quedó Karla Sofía Sandoval Domínguez. Como directora de la Carrera Profesional Electoral condujo dos concursos públicos de ingreso al Servicio y 11 certámenes internos de ascenso, según el INE.

En la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), que actualiza el Padrón Electoral y la Lista Nominal, el encargado del despacho es Juan Gabriel García Ruiz. Suma más de 30 años de experiencia electoral, dirigió la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y fue secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia.

En las unidades técnicas, Ariadna Morales Puente quedó al frente de la de Servicios de Informática (UTSI). Es ingeniera en Computación por la UNAM y se desempeñó como directora de Sistemas del INE, con experiencia en desarrollo de sistemas y coordinación de proyectos tecnológicos. Itzel Aguilar Ambrocio encabeza la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Estuvo a cargo de la Vocalía Ejecutiva del INE en Campeche, donde impulsó la coordinación entre instituciones para prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) quedó a cargo de Yesenia Flores Arenas, licenciada en Derecho que se desempeñó desde 2017 como subdirectora de Procedimientos Administrativos Sancionadores del INE.

Las designaciones se enmarcan en la revisión de la Junta General Ejecutiva y de los cargos de primer nivel del instituto. La decisión fue colegiada: participaron las diez consejerías electorales, que continuarán revisando la estructura ejecutiva para mejorar la coordinación entre las áreas y atender las necesidades operativas. El INE se comprometió a dar a conocer las decisiones que resulten de esa revisión, su alcance y las fechas en que surtan efectos.

Los nombramientos llegan en medio de una crisis institucional. Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE tras señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones durante su gestión, y Blanca Cruz asumió como consejera presidenta provisional.

El 14 de noviembre, Cruz anunció el inicio de trámites para separar de sus cargos a tres funcionarios a quienes se ha señalado como cercanos a la expresidenta: Jessica Alarcón, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; Alejandro Sosa, director del Registro Federal de Electores, y Jorge Moreno, director del Servicio Profesional Electoral.

Ese mismo día, Cruz confirmó que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) acudió a las oficinas centrales del INE, en la sede Zafiro, para revisar documentos de la Secretaría Ejecutiva y de Administración.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. UIF Bloquea Cuentas de Juan Carlos Cuervo: ¿Quién es el Exfuncionario del INE?

El instituto prepara denuncias por seis posibles delitos, entre ellos peculado, tráfico de influencias y desvío de recursos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del instituto, y de cerca de 40 personas y empresas vinculadas con presuntos contratos irregulares con proveedores electorales.

En el frente laboral, el INE ofreció un aumento salarial de 6 % a su personal para intentar frenar un paro nacional en los módulos de atención ciudadana donde se tramita la credencial para votar.

CT