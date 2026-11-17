La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, brindó detalles este martes de las actividades que ha tenido en China y consideró que ha sido muy productiva su agenda en la nación asiática, a donde acudió con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

A través de un enlace a la conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional también confirmó que mañana tendrá una breve reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras destacar que la ciudad en la que se encuentra, Shenzhen, es uno de los polos de desarrollo donde están asentadas empresas tecnológicas y de inteligencia artificial (IA), dio cuenta de las reuniones que tuvo con su homólogo chino, Xi Jinping, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

En el encuentro bilateral con el presidente de China, dijo, hablaron de lo importante que es la relación entre ambos países y cómo se deben estrechar esas relaciones en materia de desarrollo tecnológico y científico, en turismo “y en algunas otras áreas fundamentales para el desarrollo de México y de China”.

Además, informó que tuvo un encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney. Recordó que hace más de un año se hizo un plan de acción con dicha nación y ahora dijo que muchas cosas se han cumplido y otras están en ese proceso.

“Ha aumentado el comercio México-Canadá, las inversiones de Canadá en México y de México en Canadá. Así que este plan de acción ha tenido mucho efecto y al mismo tiempo nuevas oportunidades que tenemos entre nuestros países”, señaló.

Previo a esos encuentros, la presidenta estuvo presente en un foro económico, donde abordó el tema del Plan México y lo que ha significado en materia de inversiones en carreteras, en generación eléctrica, en transmisión y distribución, en puertos, entre otros.

Además, dialogó sobre el reporte de la disminución de la pobreza en México.

“Al mismo tiempo, (habló) sobre esta gran noticia de este último reporte del Banco Mundial que habla de la disminución de la pobreza de nuestro país, poco más de 17 millones de personas salieron de la pobreza gracias a este nuevo modelo económico de la cuarta transformación de la vida pública de México”, enfatizó.

Respecto a su agenda del 18 de noviembre, Sheinbaum comentó que estará con el presidente de Vietnam y también visitará un hospital inteligente, “porque tenemos mucho interés en que haya colaboración en temas de salud con China”.

“Después vamos a tener una breve reunión con el presidente de los Estados Unidos (Donald Trump) y después, ya más noche, vendrán las actividades relacionadas con la reunión de líderes de Estado de la APEC”.

El jueves, agregó, estará en la reunión de la APEC 2026 y posteriormente regresará a México para estar presente en el desfile conmemorativo del 20 de Noviembre.

“Así que ha sido muy productiva (la agenda) y les agradecemos a todos que han estado pendientes de la visita”, añadió.

SPB