Este martes 17 de noviembre 2026, durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra María Estela Ríos González pidió a sus compañeros ministros que se respetaran su decisión.

El reclamo ocurrió luego de que la mayoría rechazara sus criterios y le pidiera modificar la metodología de un proyecto de amparo en revisión relacionado con la intervención de comunicaciones como técnica de investigación.

Dicho debate fue en torno al amparo en revisión 193/2026, relacionado con la intervención judicial de comunicaciones privadas y el artículo 182 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

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A pesar de que la mayoría de los ministros estuvo de acuerdo en negar el amparo, los ministros Giovanni Figueroa, Yasmín Esquivel, Aristides Guerrero y Sara Irene Herrerías pidieron ajustar la forma en que se estudió el caso.

Ríos González rechazó hacer los cambios al argumentar que ambos métodos llegaban a la misma conclusión. Declaró ante el Pleno que obligarla a cambiar su propuesta le parecía "una falta de respeto" a su posición de ministra.

Ante esta situación, el ministro presidente Hugo Aguilar intervino para aclarar que solicitar ajustes no constituye una falta de respeto, sino una práctica habitual para que la sentencia refleje el criterio de la mayoría y dé claridad a los jueces federales.

La ministra Ríos González interrumpió al presidente de la Corte para señalar que "se le intenta imponer un método interpretativo" y aseguró que "no es la primera vez que ocurre contra sus posturas".

HVI