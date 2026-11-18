El cuadro “Congreso de los pueblos por la paz” de Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas más reconocidas a nivel internacional, está envuelta en una polémica, ya que la casa de subastas Christie’s tenía dicha obra en su lista para ser vendida en Nueva York por varios millones de dólares. Te explicamos por qué el cuadro es tan importante.

En los últimos días, colectivos han pedido al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) que explique e impida que la subasta se lleve a cabo, debido a que el cuadro "Congreso de los pueblos por la paz" es parte del legado Kahlo, y por lo tanto, debería de preservarse en México.

Luego de la controversia, Christie’s quitó de su catálogo la imagen del cuadro y el INBAL se pronunció al respecto y aseguró que pidió a la famosa casa de subastas aplazar la puja. Además, solicitó que proporcione información completa sobre la procedencia de la pintura, por lo que esta no podrá ponerse en venta hasta que se esclarezca el caso.

"La solicitud se fundamenta en el artículo 26 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y en la declaratoria que reconoce la obra de Frida Kahlo como monumento artístico", afirmó en una nota informativa.

El INBAL afirmó que da seguimiento al caso en coordinación con el Fideicomiso Museo Diego Rivera y Frida Kahlo, y actúa conforme a las obligaciones marcadas por la ley. La pieza está valuada entre 2.5 y 3.5 millones de dólares.

Mientras que el Museo Frida Kahlo · Casa Azul indicó que las autoridades ya atienden el caso y aseguraron que recordar a Frida también significa cuidar la historia de sus obras, compartirla con quienes siguen encontrando en ellas una forma de acercarse a su vida. Pero, ¿cuál es la importancia de esta obra?

¿Por qué es importante “Congreso de los pueblos por la paz” de Frida Kahlo?

Frida Kahlo pintó “Congreso de los pueblos por la paz” en octubre de 1952 y salió de México antes de la publicación del decreto que declaró monumento artístico la obra de la artista.

Se trata de una pintura en pequeño formato al óleo y temple sobre masonite. A diferencia de sus autorretratos, Kahlo recurre a la naturaleza muerta alegórica (retomando elementos de su otra obra Naturaleza Viva). La idea era contrastar la amenaza nuclear con la persistencia de la vida.

Por esta razón, el fondo se divide entre un cielo con Sol y uno nocturno donde se aprecia la Luna. Según expertos, en ambos horizontes emergen columnas de humo o explosiones que asemejan a los hongos nucleares.

Lo anterior, en alusión directa al temor atómico de la década de 1950. También es posible ver un árbol frutal de follaje denso sobre cuya copa vuela una paloma blanca, como símbolo de paz y vida. A los pies del tronco descansan sandías rebanadas, motivos recurrentes de Frida Kahlo, ya que con esa fruta representa vitalidad e identidad mexicana.

En el cuadro también aparece una inscripción que emerge de las raíces del árbol penetran en la tierra: «Congreso de los pueblos por la paz», realizado en apoyo al encuentro mundial pacifista convocado en Viena en diciembre de 1952, en el contexto de la Guerra Fría.

EPP