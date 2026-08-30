Hallan Cuerpo en Escuinapa, Sinaloa; Indagan si es Subdirector de Tránsito Municipal

Fue localizado un cuerpo sin vida en Escuinapa, Sinaloa, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP). Indagan si se trata del subdirector de Tránsito Municipal, Miguel Antonio Zazueta.

La Secretaría de Seguridad Pública local detalló que el hallazgo se realizó en el sector Infonavit Las Fuentes.

La identidad de la persona deberá ser confirmada oficialmente por la autoridad competente.

De igual forma, se mantienen recorridos preventivos y presencia policiaca en distintos sectores del municipio, explicaron las autoridades.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si hay personas detenidas relacionadas con este caso, ni sobre posibles responsables.

Zazueta Páez fue nombrado subdirector de Tránsito Municipal el pasado 3 de agosto, en estas semanas encabezó los operativos de reordenamiento vial en el municipio, sancionando conductas como el estacionamiento en doble fila, zonas de discapacidad y franjas amarillas.

En abril de este mimo año, un total de 32 elementos de la Policía Municipal presentaron su baja definitiva y jubilación anticipada tras la actual ola de violencia, por el asesinato de cinco agentes en menos de 20 días.

HVI