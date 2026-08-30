Seguridad

Hallan Cuerpo en Escuinapa, Sinaloa; Indagan si es Subdirector de Tránsito Municipal

La localización se realizó en el sector Infonavit Las Fuentes, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado

"Hallan Cuerpo sin Vida en Escuinapa; Indagan Si Se Trata del Subdirector de Tránsito Municipal "Operativo de seguridad en calles de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

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