Ubican y Aseguran Laboratorio Clandestino en Zona Serrana de Chihuahua

Un inmueble con características de un presunto narcolaboratorio fue localizado y asegurado durante un operativo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la zona serrana de Chihuahua.

El hallazgo ocurrió en las cercanías del poblado de Las Lajas, en el municipio de Hidalgo del Parral, durante un despliegue en el que participaron elementos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigación y las fiscalías estatal y federal.

De acuerdo con la SSPE, durante patrullajes preventivos y recorridos de reconocimiento en brechas de la zona, una aeronave de la corporación detectó las instalaciones y posteriormente guió a los elementos que se encontraban en tierra hasta el sitio.

Al llegar, los agentes encontraron materiales e insumos que permitieron establecer de manera preliminar que se trataba de un presunto laboratorio clandestino.

En el lugar fueron asegurados miles de litros de sustancias líquidas y alrededor de una tonelada de productos sólidos, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones y establecer la cantidad exacta del material.

La zona quedó bajo resguardo mientras continúa un operativo en los alrededores para localizar a quienes pudieran estar relacionados con su operación.

Por las dimensiones del sitio, las autoridades estimaron que, en caso de haber sido utilizado para fabricar drogas como metanfetamina, tendría una capacidad aproximada de producir 100 kilogramos diarios, lo que representaría cerca de 100 mil dosis al día, según la estimación difundida por la SSPE.