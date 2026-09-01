Narcotráfico

Ubican y Aseguran Laboratorio Clandestino en Zona Serrana de Chihuahua

La SSPE y fuerzas federales aseguraron miles de litros de químicos y una tonelada de insumos en Las Lajas tras detectarlo con patrullaje aéreo.

En el lugar fueron asegurados miles de litros de sustancias líquidasEn el lugar fueron asegurados miles de litros de sustancias líquidas. Foto: SSPE

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Autoridades aseguran miles de litros de químicos en un presunto narcolaboratorio en Las Lajas.

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