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Activan Doble Alerta en CDMX por Persistencia de Lluvias Fuertes y Granizada

Se espera la caída de lluvia de entre 15 y 49 milímetros, en algunos casos acompañada de caída de granizo

Continúan las fuertes lluvias en la capital. Foto: CuartoscuroContinúan las fuertes lluvias en la capital. Foto: Cuartoscuro

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