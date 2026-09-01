Activan Doble Alerta en CDMX por Persistencia de Lluvias Fuertes y Granizada

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó esta tarde las alertas Amarilla y Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en toda la capital del país.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se prevé que estas condiciones prevalezcan en un periodo comprendido entre las 18:45 horas de este martes y las 01:00 horas del miércoles.

Esta tarde se observan lluvias de intensidad moderada a fuerte, con caída de granizo en Azcapotzalco, Cuauhtémoc y la Venustiano Carranza. Mientras que en el resto de la ciudad se registran lluvias de intensidad débil con chubascos ocasionales.

"Se prevé que las lluvias continúen durante la tarde, noche y parte de la madrugada, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo", advirtieron las autoridades capitalinas.

En la imagen más reciente de radar se observa el desarrollo de núcleo de lluvia de intensidad fuerte con posible caída de granizo en la demarcación Xochimilco.

🌧 Se observan #lluvias de intensidad moderada a fuerte, con caída de granizo, en @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx y @A_VCarranza.



Lluvias de intensidad débil con chubascos ocasionales en el resto de la ciudad.



Se prevé que las lluvias continúen durante la tarde, noche y parte… pic.twitter.com/fp2YMRId72 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 1, 2026

Además, se espera la caída de lluvia de entre 15 y 49 milímetros, en algunos casos acompañada de granizo, lo que puede provocar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Con corte a las 18:45 horas, la Alerta Amarilla se mantiene activa por fuertes lluvias en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Mientras que la Alerta Naranja se mantiene activa en las alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. La zona más afectada es Topilejo, así como Calzada de Tlalpan, en la colonia Tlalpan Centro, donde se registran inundaciones.

Por lo anterior, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a la población retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, si se sale de casa, usar paraguas o impermeable.

En el Estado de México, a la altura de La Marquesa, se registraba una fuerte lluvia con caída de granizo, lo que pintaba de blanco el parque ubicado al extremo occidental de la Ciudad de México.

Una intensa tormenta con granizo también se registraba en la carretera México-Tolluca, donde provocaba inundaciones y tránsito lento.

AMP