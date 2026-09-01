Seguridad

Decomisan Pipa con 55 Mil Litros de Combustible en Parras, Coahuila

Dos personas fueron detenidas sobre la carretera Saltillo-Torreón al no poder comprobar la procedencia legal

Dos personas fueron detenidas sobre la carretera Saltillo-Torreón al no poder comprobar la procedencia legalElementos de la Policía Estatal de Coahuila lograron la detención de dos personas. Foto: N+

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Elementos de la Policía Estatal de Coahuila lograron la detención de dos personas y el decomiso de 55 mil litros de huachicol

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