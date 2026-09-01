Decomisan Pipa con 55 Mil Litros de Combustible en Parras, Coahuila

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila lograron la detención de dos personas y decomisaron 55 mil litros de huachicol en el Ejido El Mimbre, perteneciente al municipio de Parras.

La acción se llevó a cabo cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detectaron una pipa que circulaba por la carretera Saltillo-Torreón, por lo que procedieron a detenerla para realizar una inspección.

Los agentes solicitaron la documentación correspondiente al operador de la unidad y a su acompañante, sin embargo, ambos no pudieron acreditar la procedencia legal del combustible que transportaban. Ante esta situación, fueron detenidos con apoyo de elementos del Ejército Mexicano.

Tanto los dos detenidos como la pipa que transportaba el combustible fueron trasladados bajo un operativo de seguridad de la Policía Estatal de Coahuila hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Saltillo.

Las personas y el combustible asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar la situación legal de los detenidos