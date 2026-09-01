Seguridad

Rescatan en Durango a Siete Niños en Desnutrición; Cuatro Comían Croquetas

Los menores fueron canalizados a uno de los 13 comedores comunitarios del DIF

Los menores fueron canalizados a uno de los 13 comedores comunitarios del DIFCuatro de los siete menores recurrían a comer croquetas ante la falta de comida. Foto: N+

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Cuatro de los siete menores recurrían a comer croquetas ante la falta de comida

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