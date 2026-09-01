Rescatan en Durango a Siete Niños en Desnutrición; Cuatro Comían Croquetas

Siete menores de 12 años fueron detectados en condiciones críticas de desnutrición en dos viviendas de Durango, situación que fue atendida por autoridades municipales, informó el DIF Municipal.

El primer caso se reportó en la colonia J. Guadalupe Rodríguez, después de una denuncia ciudadana por malos olores y acumulación de basura en un domicilio. Al acudir al lugar, personal de Protección Civil localizó a cuatro menores, entre ellos un niño de 4 años, hijos de pepenadores, quienes se encontraban en condiciones de desnutrición y consumían croquetas para perro.

De acuerdo con la información proporcionada, sus padres llevaban las croquetas a casa luego de encontrarlas entre los desechos, por lo que los niños recurrían a este alimento ante la falta de comida.

El segundo caso ocurrió en la colonia Azcapotzalco, donde tres niñas menores de 12 años permanecían solas durante varias horas mientras su madre trabajaba. Debido a esta situación, las niñas pasaban gran parte del día sin recibir alimento.

De acuerdo con el DIF Municipal, los siete menores fueron canalizados a uno de los 13 comedores comunitarios con los que cuenta el organismo, donde podrán recibir alimentación.

Mientras tanto, las autoridades analizan la situación familiar de los menores con el objetivo de garantizar su alimentación, bienestar y las condiciones necesarias para su adecuado desarrollo.