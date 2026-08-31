Caos en la Autopista México-Pachuca por Volcadura de Combi; Hay Varios Lesionados

Una unidad de transporte público volcó en la Autopista México-Pachuca a la altura de la caseta de Tecámac, en Estado de México.

El accidente de la combi dejó al menos 14 personas lesionadas, luego de una supuesta falla en una llanta, según los primeros reportes.

Una de las pasajeras resultó con fracturas y otras personas con quemaduras, por la fricción con el asfalto. Algunos de los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos.

Así quedó la combi al volcar en la Autopista México-Pachuca. Foto: N+

El tráfico se intensificó en la zona del accidente por el cierre de carriles, para permitir las maniobras de los cuerpos de emergencia, que se encargaron del rescate de los pasajeros.

La conductora de la unidad fue detenida, después de que recibió atención por parte de los paramédicos, en el lugar del accidente.

Luego de las maniobras de emergencia, la unidad de transporte público fue reincorporada, para posteriormente retirarla de la vialidad.

RMT