Accidentes

Caos en la Autopista México-Pachuca por Volcadura de Combi; Hay Varios Lesionados

El accidente ocurrió en el kilómetro 24+500, con dirección a la Ciudad de México

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Volcadura de Transporte Público en la México-Pachuca Deja 16 Heridos

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Accidente en la Autopista México-Pachuca: una combi volcó dejando varios heridos. La conductora fue detenida tras recibir atención médica. Conoce más sobre este incidente.

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