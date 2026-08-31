Conductor Recupera su Libertad Tras Atropellar a Menor de 8 Años en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte dio a conocer información respecto al caso de un menor de 8 años, identificado con las iniciales J. A. V. V., quien murió tras ser atropellado en el cruce de las calles Tiburón y Coto Alado, de la colonia Rancho Anapra en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, el menor fue arrollado por el conductor con la parte frontal derecha de su vehículo en el cruce antes mencionado, por lo que rápidamente fue trasladado a las instalaciones del Hospital de la Familia. Sin embargo, al llegar se indicó que ya no contaba con signos vitales.

Ante esto, se procedió al aseguramiento del conductor, identificado como Elvis Eduardo, de 28 años, mientras se realizaban las investigaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el accidente vial, el cual dejó sin vida al menor.

Sin embargo, fue este fin de semana cuando las autoridades informaron que el conductor del automóvil recuperó su libertad, luego de las investigaciones realizadas en torno al accidente vial.

De acuerdo con el peritaje, se determinó que el peatón habría sido responsable del accidente al no tener precaución al cruzar la calle, por lo que el conductor quedará en libertad y sin responsabilidad penal por estos hechos.