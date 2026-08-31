Accidentes

Conductor Recupera su Libertad Tras Atropellar a Menor de 8 Años en Ciudad Juárez

Elvis Eduardo, de 28 años, recuperó su libertad tras concluir los peritajes realizados por las autoridades.

Recuperó su libertad tras concluir los peritajesRecuperó su libertad tras concluir los peritajes. Foto: N+

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Conductor recupera libertad tras accidente mortal en Ciudad Juárez. Elvis Eduardo, de 28 años, fue liberado al determinarse que el menor fue responsable del atropello.

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