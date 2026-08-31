Seguridad

Detienen a Cuatro Personas tras Persecución y Choque con Patrullas en Monterrey

El reporte de sujetos armados a bordo de un vehículo generó el despliegue de policías en la avenida Bernardo Reyes

Choque de patrullas y vehículo sospechoso en MonterreyPersonal de Protección Civil de Monterrey llegó al sitio para auxiliar a los involucrados en el percance. Foto: N+

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