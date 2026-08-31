Detienen a Cuatro Personas tras Persecución y Choque con Patrullas en Monterrey

Una persecución dejo como saldo dos personas detenidas y al menos dos patrullas de la Policía de Monterrey dañadas por un choque en la avenida Bernardo Reyes, en la ciudad de Monterrey. Cuerpos de emergencia se movilizaron para brindar apoyo a los involucrados en el percance.

De acuerdo con los primeros informes, elementos de la Policía de Monterrey se desplegaron en la zona tras recibir el reporte de la presencia de personas presuntamente armadas a bordo de un vehículo. Después de rastrearlo, localizaron la camioneta sospechosa a la altura de la colonia Constituyentes del 57.

Los oficiales ordenaron al conductor y a los pasajeros detener la unidad; sin embargo, estos hicieron caso omiso, desatándose la persecución por las calles de Monterrey, misma que terminó con un choque entre la camioneta sospechosa y las patrullas de los policías a la altura de la avenida Fidel Velázquez.

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Personal de Protección Civil de Monterrey acudió al sitio luego de registrarse el percance para brindar ayuda a los involucrados y descartar lesionados de gravedad. De manera extraoficial, se descartó que las personas que viajaban a bordo del vehículo color negro portaran armas de fuego.

Los cuatro tripulantes que iban en la camioneta fueron detenidos por los elementos de la Policía de Monterrey para su investigación. Después de ser atendidos por los rescatistas en el lugar del choque, donde finalizó la persecución, los oficiales se trasladaron por sus propios medios.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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