Vandalizan y Dejan Corona Fúnebre Frente a Colegio de Inglés en Culiacán

El Colegio Inglés de Durango ubicado sobre el bulevar Villas del Río, en el fraccionamiento Villas del Río en Culiacán, fue vandalizado durante la madrugada de este lunes.

Frente a la fachada principal de la institución, donde se encuentra el nombre del colegio, sujetos desconocidos colocaron una corona fúnebre sobre la barda y realizaron una pinta con pintura negra en la que dejaron un mensaje intimidatorio.

De acuerdo con los primeros informes, los responsables llegaron a bordo de un vehículo, cuyas características no fueron dadas a conocer, realizaron las pintas y posteriormente se retiraron del lugar.

Fue durante la mañana, en pleno regreso a clases, cuando las autoridades acudieron al colegio para retirar la corona y cubrir con pintura blanca el mensaje dejado en la fachada.

Tras lo ocurrido, se implementó vigilancia permanente en las inmediaciones de la institución educativa.