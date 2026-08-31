Vandalizan y Dejan Corona Fúnebre Frente a Colegio de Inglés en Culiacán
Sujetos desconocidos dejaron el objeto frente a la fachada principal de la institución junto a un mensaje.
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Sujetos desconocidos dejaron el objeto frente a la fachada principal de la institución junto a un mensaje.
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El Colegio Inglés de Durango ubicado sobre el bulevar Villas del Río, en el fraccionamiento Villas del Río en Culiacán, fue vandalizado durante la madrugada de este lunes.
Frente a la fachada principal de la institución, donde se encuentra el nombre del colegio, sujetos desconocidos colocaron una corona fúnebre sobre la barda y realizaron una pinta con pintura negra en la que dejaron un mensaje intimidatorio.
De acuerdo con los primeros informes, los responsables llegaron a bordo de un vehículo, cuyas características no fueron dadas a conocer, realizaron las pintas y posteriormente se retiraron del lugar.
Fue durante la mañana, en pleno regreso a clases, cuando las autoridades acudieron al colegio para retirar la corona y cubrir con pintura blanca el mensaje dejado en la fachada.
Tras lo ocurrido, se implementó vigilancia permanente en las inmediaciones de la institución educativa.