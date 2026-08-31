Seguridad

Vandalizan y Dejan Corona Fúnebre Frente a Colegio de Inglés en Culiacán

Sujetos desconocidos dejaron el objeto frente a la fachada principal de la institución junto a un mensaje.

Vandalizan y Dejan Corona Fúnebre Frente a Colegio de Inglés en CuliacánVandalizan y Dejan Corona Fúnebre Frente a Colegio de Inglés en Culiacán. Foto: N+

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