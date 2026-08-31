Accidentes

Accidente en la México-Puebla Provoca Afectaciones Viales y Largas Filas de Autos

Un automóvil quedó dañado tras impactar contra otro vehículo en los carriles laterales de la autopista

Accidente en la México-PueblaAccidente en la México-Puebla. Foto: N+

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