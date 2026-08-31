Accidente en la México-Puebla Provoca Afectaciones Viales y Largas Filas de Autos

La circulación en la autopista México-Puebla permanece con afectaciones debido a un accidente vehicular registrado a la altura de Iztapalapa, donde un automóvil volcó después de impactar contra otra unidad.

El conductor perdió el control del vehículo tras el choque, lo que provocó que la unidad quedara con las ruedas hacia arriba.

Se registran afectaciones viales en la autopista México-Puebla, a la altura de la alcaldía Iztapalapa, CDMX, debido a la volcadura de un vehículo particular.



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Elementos de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria, mientras que bomberos y policías de la Ciudad de México realizan las labores correspondientes.

Una grúa concesionada hizo las maniobras necesarias para retirar el carro, trabajos que mantuvieron interrumpido el tránsito en los carriles laterales, a la altura de la zona comprendida entre avenida de las Torres y Eje 10 Sur.

Considera que si transitas por la zona, el accidente generó carga vehicular que se extiende aproximadamente por un kilómetro, particularmente para quienes descienden del Puente de la Concordia.

Como alternativa, los automovilistas pueden utilizar los carriles centrales de la autopista México-Puebla.

FBPT