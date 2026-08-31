Hallan a Hombre Muerto y con Herida en la Cabeza Dentro de Casa en Monterrey

Un hombre fue encontrado sin vida dentro de una vivienda ubicada en la colonia San Martín, al poniente del municipio de Monterrey, Nuevo León. El hallazgo generó la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad aproximadamente a las 19:00 horas, en el cruce de las calles Hipólito Irigoyen y Juan Domingo.

Al arribar los elementos de Fuerza Civil y agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, confirmaron el hallazgo sin vida del hombre de entre 25 y 30 años de edad. De acuerdo con los primeros informes, la víctima respondía al nombre de Jesús, quien presentaba una herida en el lado izquierdo de la cabeza y vestía playera color aqua, pantalón de mezclilla y tenis blanco.

El lugar fue acordonado por los elementos de Fuerza Civil, agentes ministeriales y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para llevar a cabo el levantamiento de evidencias, así como el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la autopsia de ley.