Seguridad

Hallan a Hombre Muerto y con Herida en la Cabeza Dentro de Casa en Monterrey

La víctima fue localizada sin vida al interior de una vivienda de la colonia San Martín. Las autoridades continúan investigando su fallecimiento

Investigan muerte de hombre en colonia San Martín en MonterreyAutoridades acordonan calle e investigan muerte de hombre en colonia San Martín. Foto: N+

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