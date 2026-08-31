Muere Mujer en un Choque Automovilístico en Guanajuato; Hay Cinco Heridos

El choque entre dos vehículos en el Eje Metropolitano de Purísima del Rincón dejó un saldo fatal, pues una persona murió tras los hechos.

Eran alrededor de las 7:40 de la noche del pasado domingo, cuando conductores que circulaban por la vialidad mencionada, llamaron al 911 para reportar el accidente.

Los hechos se registraron cerca de la comunidad de Tepetate del Gallo, que fue a donde llegaron elementos de la Policía Estatal y de Seguridad Pública de Purísima.

De igual manera, acudieron al accidente paramédicos de diversas corporaciones de rescate, quienes se encargaron de estabilizar a los heridos para después trasladarlos a centros médicos y recibieran atención especializada.

Cinco personas fueron llevadas a diversos hospitales, una de ellas con lesiones de gravedad, de quien se desconoce su estado actual de salud.

Una joven de entre 20 y 25 años de edad perdió la vida dentro de una ambulancia de Cruz Roja, cuando iba a ser llevada a un hospital.

Algunos de los involucrados en el accidente fueron Elio Martín de 22 años, Paola de 26 años, Juan de 25 años y Juan de 56 años.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Deja 3 Muertos y 12 Heridos Choque Múltiple en Ejido La Victoria en Pesquería, NL

La zona fue acordonada, en donde agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato comenzaron con las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo de la joven, para trasladarlo a un anfiteatro y practicarle la autopsia de ley.