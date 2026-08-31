Accidentes

Muere Mujer en un Choque Automovilístico en Guanajuato; Hay Cinco Heridos

Accidente entre dos coches deja a una persona sin vida y varios lesionados en Purísima del Rincón.

Muere Mujer en un Choque Automovilístico en Guanajuato; Hay Cinco Heridos.Muere Mujer en un Choque Automovilístico en Guanajuato; Hay Cinco Heridos. Foto: N+

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La conductora de un auto falleció y varias personas quedaron heridas, después de impactarse en contra de otro automóvil en una carretera en el municipio.

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