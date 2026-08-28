Mujer y Hombre en Situación de Calle Fueron Agredidos a Balazos en León

Una mujer y un hombre en situación de calle resultaron heridos de gravedad tras ser atacados a balazos cuando conversaban en una vivienda improvisada ubicada entre árboles de mezquite de la colonia San Pedro de Los Hernández, junto al arroyo De Alfaro.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche de este pasado jueves, en el cruce de bulevar Barrio de Guadalupe y la calle Héroes de La Independencia.

Cuando dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al sitio; uno de ellos descendió, se acercó a las víctimas y disparó en su contra sin mediar palabra.

María Guadalupe y Germán, ambos de 30 años, intentaron huir, pero fueron alcanzados por los proyectiles antes de ponerse a salvo. Después del ataque, el agresor volvió a la unidad y escapó junto con su cómplice por el bordo del río.

Vecinos alertaron al 911 y al lugar acudieron elementos de la policía municipal, así como paramédicos, quienes brindaron atención a los lesionados y los trasladaron a un hospital.

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Autoridades informaron que María se encuentra en estado grave y de pronóstico reservado, debido a un impacto en la cabeza.

Mientras que Germán fue reportado como grave, pero estable. Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, realizó el levantamiento de indicios y abrió las investigaciones para ubicar a los responsables.