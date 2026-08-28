Balaceras

Mujer y Hombre en Situación de Calle Fueron Agredidos a Balazos en León

Una de las víctimas se encuentra grave tras recibir una bala en la cabeza.

Mujer y Hombre en Situación de Calle Son Heridos Graves a Balazos en León.Mujer y Hombre en Situación de Calle Son Heridos Graves a Balazos en León. Foto: N+

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Hombres armados dispararon en contra de un par de indigentes en San Pedro de Los Hernández, las víctimas fueron trasladadas de gravedad al hospital.

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