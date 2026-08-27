Balaceras

Enfrentamiento Entre Civiles Armados en Escuinapa, Sinaloa

Elementos del Grupo Interinstitucional se encuentran en el lugar y mantienen la situación bajo control.

Enfrentamiento Entre Civiles Armados en Escuinapa, SinaloaEnfrentamiento Entre Civiles Armados en Escuinapa, Sinaloa. Foto: Google Maps
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