Enfrentamiento Entre Civiles Armados en Escuinapa, Sinaloa
Elementos del Grupo Interinstitucional se encuentran en el lugar y mantienen la situación bajo control.
Elementos del Grupo Interinstitucional se encuentran en el lugar y mantienen la situación bajo control.
Un enfrentamiento armado entre civiles armados movilizó cuerpos de seguridad en la cabecera municipal de Escuinapa, Sinaloa. A través de redes sociales circularon videos donde se muestra que durante el conflicto entre integrantes de grupos criminales hubo un intenso intercambio de balas.
Las autoridades controlaron la situación pero continúan con realizando labores de vigilancia para preservar la seguridad de la población.
Hasta el momento no hay detenidos ni registro de personas muertas durante el enfrentamiento armado.
La Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado donde solicita a la ciudadanía atender las indicaciones y recomendaciones de las autoridades.
🚨 La #SSPSinaloa informa que este 27 de agosto de 2026, ante los hechos registrados en la cabecera municipal de Escuinapa, elementos del Grupo Interinstitucional se encuentran en el lugar y mantienen la situación bajo control.— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 27, 2026
Las autoridades continúan con los trabajos de…