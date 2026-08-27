Enfrentamiento Entre Civiles Armados en Escuinapa, Sinaloa

Un enfrentamiento armado entre civiles armados movilizó cuerpos de seguridad en la cabecera municipal de Escuinapa, Sinaloa. A través de redes sociales circularon videos donde se muestra que durante el conflicto entre integrantes de grupos criminales hubo un intenso intercambio de balas.

Las autoridades controlaron la situación pero continúan con realizando labores de vigilancia para preservar la seguridad de la población.

Hasta el momento no hay detenidos ni registro de personas muertas durante el enfrentamiento armado.

La Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado donde solicita a la ciudadanía atender las indicaciones y recomendaciones de las autoridades.