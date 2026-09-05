Pago de la Pensión Bienestar Septiembre 2026 se Suspende: Estos Adultos No Cobrarán

Hace poco se dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de septiembre 2026 y ahora varios adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres solteras trabajadoras se van a quedar sin cobrar su apoyo económico, por eso acá te decimos qué beneficiarios no van a recibir su dinero en la tarjeta.

Fue la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, la encargada de anunciar las fechas de pago Bienestar de septiembre 2026, que corresponde al penúltimo depósito del año. A raíz de la salida del calendario, en una nota te contamos quiénes cobrarán 17 mil y 13 mil pesos y te aclaramos si se puede retirar el dinero de la pensión en otros bancos de México sin tarjeta.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Resalta Programas del Bienestar como Pilar de su Gobierno

El cuarto pago de la Pensión Bienestar 2026 se va a suspender el próximo miércoles 16 de septiembre, pues ese día es considerado un feriado oficial y de descanso obligatorio, por la conmemoración del Día de la Independencia de México.

La buena noticia es que la suspensión de pagos solamente va a durar un día, pues al día siguiente, el jueves 17 de septiembre, se reanudan los depósitos por orden alfabético. Eso significa que la dispersión se va a alargar un poco, pero los millones de beneficiarios van a tener su dinero a lo largo del mes.

Los adultos mayores, mujeres y demás beneficiarios que no van a poder cobrar su apoyo el 16 de septiembre 2026 son todos aquellos que su primer apellido inicia con las letras N, Ñ, O. Aunque no tienen nada de qué preocuparse, pues será el jueves 17 cuando reciban su dinero en su Tarjeta Bienestar.

Con la pequeña pausa del pago Bienestar, la dispersión del apoyo económico va a terminar hasta el próximo viernes 25 de septiembre 2026, siendo las letras W, X, Y, Z las últimas en recibir su dinero.

Se espera que el último pago de la Pensión Bienestar del año llegue en noviembre, dispersión que también podría verse suspendida unos días, por el festivo oficial correspondiente al aniversario de la Revolución Mexicana. De cualquier modo, esto será confirmado en cuanto se publique el calendario de pagos del bimestre noviembre-diciembre 2026.

AO