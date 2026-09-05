Programas sociales

Pago de la Pensión Bienestar Septiembre 2026 se Suspende: Estos Adultos No Cobrarán

Ya está confirmado que el penúltimo depósito de la pensión para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad se va a detener

Suspenden pago de la Pensión Bienestar septiembre 2026 qué adultos mayores no cobran apoyoAlgunos beneficiaros van a tener que esperar su cuarto pago Bienestar del año. Foto: Secretaría de Bienestar

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