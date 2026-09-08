Política

Plantea Ricardo Monreal Fecha para Discutir la Iniciativa de Doble Nacionalidad

Indicó que en Morena están convencidos de la necesidad de establecer prohibiciones para que un presidente de la República, un gobernador o una jefa de Gobierno no tengan doble nacionalidad

Diputado Ricardo Monreal.Diputado Ricardo Monreal. Foto: Cámara de Diputados

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