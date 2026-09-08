Plantea Ricardo Monreal Fecha para Discutir la Iniciativa de Doble Nacionalidad

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, en una conferencia de prensa planteó la ruta para la discusión de la iniciativa de doble nacionalidad.

Precisó que la Junta de Coordinación Política acordó que el 9 de septiembre puede darse publicidad, para que sea entre el 21, 22 o 23 de septiembre cuando se someta a la votación del Pleno.

Monreal Ávila planteó que entre el 7 y 8 de septiembre la Comisión de Puntos Constitucionales se reunirá:

“Si mañana se logra aprobar el dictamen tenemos el miércoles que darle publicidad, son seis días para darle publicidad y discutirlo”.

Destacó que se cuidarán los términos legales:

“Estamos pensando en que, en el mes de septiembre, sea la fecha definitiva de la votación de este importante proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos hablando que después del 21, 22 o 23 pueda discutirse en el Pleno para dar tiempo de enviarlo al Senado y poder tener, en el caso de que así se obtuviera la mayoría calificada, la decisión de modificar la Constitución en esta materia de la doble nacionalidad”.

Además, puntualizó que respaldarán el proyecto y que en su partido consideran necesario establecer prohibiciones para que no tenga la doble nacionalidad un presidente de la República o un gobernador o una jefa de Gobierno.

“Nosotros vamos a respaldar el proyecto, no les debe quedar duda a nadie de que vamos a respaldar la iniciativa que nos enviara la presidenta de la República. En Morena estamos convencidos que es necesario en este mes de la patria tener muy clara la vocación de la República y establecer estas prohibiciones para que un presidente de la República o un gobernador o una jefa de Gobierno no tengan doble nacionalidad o puedan estos que aspiran, renunciar antes a una de ellas”.

Y que solo “debe prevalecer la ciudadanía mexicana por el propósito, interés y naturaleza de su función al constituir, ser ejecutivos, ser integrantes del Poder Ejecutivo, ser titular del Poder Ejecutivo en una región o en la nación”.

Finalizó señalando que el debate en el pleno se dará con argumentos:

“Creo que por sí se justifica y nosotros daremos el debate en el Pleno, con razones y argumentos de por qué es conveniente aprobar la iniciativa de la Presidenta de manera positiva. Esa es nuestra posición”.

LECQ