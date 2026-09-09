Política

Avanza en Cámara de Diputados la Iniciativa Presidencial sobre la Doble Nacionalidad

La iniciativa plantea que, para ejercer un cargo como Presidente de la República, solo se debe tener la nacionalidad mexicana

Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de DiputadosCuartoscuro
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