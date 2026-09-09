Avanza en Cámara de Diputados la Iniciativa Presidencial sobre la Doble Nacionalidad

En la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se aprobó esta noche la iniciativa presidencial sobre la doble nacionalidad, la cual plantea que para encabezar la Presidencia, ser gobernador o jefe de Gobierno de la Ciudad de México solo se deberá tener la nacionalidad mexicana.

Se aprobó con 26 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. Morena y partidos aliados afirmaron que el titular del Poder Ejecutivo debe representar y defender íntegramente los intereses del país, mientras que diputados de la oposición se pronunciaron en contra de la iniciativa alegando que tener dos nacionalidades no significa tener lealtades distintas.

La iniciativa indica que la persona que ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana, y tampoco podrá usar pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos en otro país ni pedir protección diplomática.

En caso de que el aspirante tenga otra nacionalidad deberá de renunciar a ella, antes de registrarse como candidato.

Al respecto, la diputada Katia Castillo de Morena, dijo: “¿A quién responde un mandatario que mantiene dos nacionalidades cuando los intereses de ambos estados entran en conflicto? (...) ¿qué ocurriría si el país de su segunda nacionalidad solicita que sus Fuerzas Armadas entren a territorio mexicano?".

En tanto, César Domínguez del PRI, cuestionó: "Lo que están haciendo es llegar a ese absurdo de pensar y sospechar de las personas que tienen doble nacionalidad o que tienen relación con el extranjero para restringirles derechos políticos".

Mientras que el PAN abandonó la sesión tras fijar su postura.

La diputada Paulina Rubio, señaló: "Ahí tenemos a Marina del Pilar ofreciendo información a los Estados Unidos y hoy, ¿qué creen?, a la senadora Julieta Ramírez tratando de signar un documento para ofrecerle información a Estados Unidos".

La propuesta fue turnada al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión.

Con información de Cinthya Marín.