Política

EUA Deporta a Guatemala a Otros 72 Mexicanos; Suman casi 2 Mil 900 Este Año

Agosto registró la cifra mensual más alta con 848 deportaciones de connacionales; la mayoría son hombres

EUA deporta a mexicanos hacia GuatemalaCuartoscuro
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