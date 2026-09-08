EUA Deporta a Guatemala a Otros 72 Mexicanos; Suman casi 2 Mil 900 Este Año

De los 2 mil 848 mexicanos deportados desde Estados Unidos al país sudamericano, la mayoría son hombres. De acuerdo con datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), de este total, 2 mil 622 son hombres y 226 son mujeres.

Fue durante agosto cuando se registró la cifra mensual más alta, con 848 deportaciones, según cifras del instituto de migración.

Como parte de la política migratoria de Donald Trump, este martes 8 de septiembre 2026, otros 72 migrantes fueron deportados a Guatemala y después trasladados a México.

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A su llegada al país de Sudamérica, los connacionales son atendidos por el consulado mexicano y trasladados de inmediato por vía terrestre a la frontera sur de México, como parte de un protocolo regional.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó durante su conferencia matutina, el pasado 3 de septiembre, la medida implementada por autoridades estadounidenses.

Mientras que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo ha señalado que su gobierno no opera como "Tercer país seguro" de Estados Unidos.

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