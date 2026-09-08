Notifican Oficialmente al Senado sobre Separación de Enrique Inzunza de Bancada de Morena

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, notificó a la Mesa Directiva de forma oficial la separación de Enrique Inzunza de la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Higinio Martínez, presidente de la Cámara de Senadores, procesó el trámite notificado a petición de Inzunza Cázarez.

Durante la sesión, se leyó la comunicación enviada por Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, sobre la separación del legislador de la bancada, con efectos desde el 26 de agosto de 2026.

“Esta coordinación solicita se haga del conocimiento del pleno del Senado de la República la determinación del senador Inzunza para los efectos legales reglamentarios y administrativos a que haya lugar”, se indicó.

La tarde del 31 de agosto, Enrique Inzunza reapareció luego de casi cuatro meses de ausencia física del Senado y ofreció una conferencia de prensa en la que habló de la investigación de Estados Unidos en su contra.

Indicó que no se ha presentado ninguna prueba de ello y dijo ser una persona "constitucional y verídicamente inocente".

El legislador calificó como “patrañas” los señalamientos de las autoridades estadounidenses, enfatizó que “absolutamente no” tiene vínculos con el crimen organizado y dijo que no es un “narcolegislador”.

Previamente había anunciado en una carta su decisión de separarse de la bancada de Morena, aunque afirmó que no habría una ruptura con el partido.

El senador, ahora sin partido, también negó tenerle miedo a la cárcel y aseguró que todos sus ingresos son lícitos.

"No tengo un solo peso que no haya sido de mi trabajo como servidor público", apuntó.

Inzunza además se refirió a Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia como gobernador de Sinaloa, y lo calificó como un hombre "honorable", aunque evitó señalar si metería las manos al fuego por él.

El pasado 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señaló a Rocha Moya, así como a nueve funcionarios más, entre ellos Inzunza Cázarez, de diversos cargos relacionados con actividades relacionadas con organizaciones criminales.

Según las autoridades estadounidenses, presuntamente usó su poder político cuando era Secretario General de Gobierno de Sinaloa de 2021 a 2024 y luego como senador para facilitar la entrada de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas a EUA.

SPB