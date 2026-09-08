Política

Notifican Oficialmente al Senado sobre Separación de Enrique Inzunza de Bancada de Morena

El senador Ignacio Mier fue el encargado de notificar la decisión a la Mesa Directiva

Enrique Inzunza durante sesión en la Cámara de Senadores el 2 de septiembre de 2026. Foto: CuartoscuroEnrique Inzunza durante sesión en la Cámara de Senadores el 2 de septiembre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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