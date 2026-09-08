Política

'El que Gobierne México Tiene que ser Mexicano': Sheinbaum Habla sobre Doble Nacionalidad

“No puedes ser presidente y jurar a dos banderas, solo a una, a la mexicana”, dice la mandataria nacional

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera. Foto: Presidencia de la RepúblicaClaudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera. Foto: Presidencia de la República

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