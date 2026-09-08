‘El que Gobierne México Tiene que ser Mexicano”: Sheinbaum Habla sobre Doble Nacionalidad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que se estén quitando derechos políticos con la iniciativa que busca establecer que ninguna persona que ocupe la Presidencia de México pueda tener doble o triple nacionalidad.

Pero consideró que no se puede ser mandatario mexicano cuando se le jura a dos banderas.

“Ahí sí hay un conflicto de interés, no puedes ser presidente y jurar a dos banderas, solo a una, a la mexicana; solo le juras al pueblo de México, por eso enviamos la iniciativa. Gobernadores o presidentes, gobernadoras o presidentas solo tienen una patria si quieren gobernar el país, no tienen dos, no tienen tres, tienen una”, indicó.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal enfatizó que cualquier persona puede opinar sobre México.

Incluso aclaró que no está en contra de que mexicanos que pueden tener tres nacionalidades opinen sobre política mexicana, pero insistió que el problema es cuando quieren ser presidentes de la República o gobernadores de un estado.

“Dicen que estamos quitando derechos políticos, no, si alguien con doble nacionalidad quiere aspirar a la Presidencia de la República, pues que renuncie a la otra nacionalidad”, comentó.

Sheinbaum Pardo explicó que cuando una persona se vuelve ciudadano de otro país, jura a la bandera de esa nación; y aunque consideró que no está mal tener esa oportunidad, el problema es si quiere ser presidente, porque se juró a la bandera de otro país y ahí hay conflicto de interés.

“Es muy importante, sobre todo en épocas donde hay mayor injerencismo o se pretende que haya mayor injerencismo (…) Solo puedes ser mexicano si pretendes ser presidente, ¿tienes dos nacionalidades? Renuncia a una, a la otra. No puedes ser presidente con dos nacionalidades, pues cómo”, dijo.

“Frente a cualquier potencia extranjera que quiera suponer que puede gobernar en México, no. El pueblo de México sale a la defensa siempre de su soberanía y su independencia. Y el que gobierne México tiene que ser mexicano (...) solo mexicano, porque solo tienes un dueño: el pueblo de México”, reiteró.

Sheinbaum Pardo agregó que la iniciativa está por definirse en una de las Comisiones del Senado de la República.

SPB