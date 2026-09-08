Operativo Contra el Huachicol en NL e Hidalgo; Detienen a 5 Más por Otros Delitos

Un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de hidrocarburo fue localizado en un cateo realizado en Santa Catarina, Nuevo León, dentro de una serie de operativos que también dejó cinco personas aprehendidas en otras tres entidades del país por delitos de armas y uso de documento falso.

En el inmueble cateado en Nuevo León se encontró una excavación conectada al túnel y a las dos tomas clandestinas, además de un arma de fuego corta con cargador y cartuchos útiles, cuatro vehículos, un tanque cilíndrico con muestras de hidrocarburo, mangueras y documentación diversa. Las tomas fueron inhabilitadas y lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación.

En Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, un segundo operativo por probable robo de hidrocarburo terminó con el aseguramiento de 480 litros de posible combustible, 13 tambos y un vehículo.

Las otras cinco acciones se centraron en órdenes judiciales pendientes, sin relación con huachicol. En la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, fue aprehendido Rafael "N" por su posible participación en uso de documento falso. En Aguascalientes capital, Marlon "N" fue reaprehendido por la probable posesión de un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y por delitos contra la salud. En Emiliano Zapata, Morelos, la reaprehensión de Daniel "N" respondió a los delitos de portación de arma sin licencia y posesión de cartuchos y cargadores también de uso exclusivo del Ejército.

Sobre la carretera federal 101, entre Ciudad Victoria y Tula, en Hidalgo, dos personas más fueron detenidas en flagrancia por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con 121 cartuchos útiles y un vehículo asegurados.

Las diligencias formaron parte del trabajo coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; en Nuevo León participó también personal de Seguridad Física de Pemex, y en Hidalgo, la Guardia Nacional.