Seguridad

Operativo Contra el Huachicol en NL e Hidalgo; Detienen a 5 Más por Otros Delitos

Túnel con dos tomas clandestinas fue hallado en cateo realizado en Santa Catarina

Dan Golpe al Huachicol en Cuatro Estados: Encuentran Túnel y ArmasFoto: FGR

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