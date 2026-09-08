Hombre Muere tras ser Golpeado Durante Riña en el Centro de Monterrey

Una intensa movilización policiaca se registró en el primer cuadro de Monterrey, luego de que un hombre fuera localizado sin vida en el cruce de las calles Washington y Juan Méndez.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Ministerial y de la Policía de Monterrey, quienes establecieron un amplio perímetro mientras se realizaban las primeras investigaciones.

La víctima fue identificada preliminarmente como Darío Guadalupe; hasta el momento no se ha informado su edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría participado en una riña antes de llegar al punto donde finalmente se desvaneció. Trascendió que presentaba diversos golpes y que presuntamente ya había resultado lesionado en la colonia Independencia.

Posteriormente, habría continuado su recorrido hasta llegar al cruce de Washington y Juan Méndez, en pleno Centro de Monterrey, donde aparentemente no pudo continuar y terminó desplomándose.

Al ser localizado, los cuerpos de emergencia y autoridades acudieron al lugar; sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Elementos ministeriales permanecieron en la zona para recabar información y establecer con precisión qué ocurrió antes de la muerte, así como determinar si las lesiones que presentaba estaban relacionadas directamente con el fallecimiento.

La presencia de las unidades policiacas y el acordonamiento provocaron afectaciones a la circulación en los alrededores del Centro de Monterrey, donde se registró tráfico mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si existe alguna persona detenida por estos hechos ni han confirmado oficialmente que la muerte haya derivado de la presunta riña.

El cuerpo fue levantado por personal correspondiente y trasladado para realizarle los estudios necesarios que permitan determinar la causa exacta del fallecimiento.