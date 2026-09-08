Seguridad

Hombre Muere tras ser Golpeado Durante Riña en el Centro de Monterrey

Encuentran cuerpo de hombre con golpes en parquímetro en Nuevo León.

Matan a hombre a golpesMatan a hombre a golpes. Foto: N+

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Una fuerte presencia de autoridades generó afectaciones viales durante las diligencias realizadas en el primer cuadro de la ciudad.

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