Grecia Quiroz Pide a la FGR Atraer la Investigación por el Homicidio de Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, acudió este martes 8 de septiembre 2026, a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO de la Fiscalía General de la República, en donde solicitó a la institución que atraiga las investigaciones por el asesinato de su esposo Carlos Manzo.

El homicidio del alcalde de Uruapan ocurrió la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas.

Hasta el momento suman más de 30 personas detenidas por el caso, quienes estarían vinculadas al ataque. Destaca la captura de Ramón Ángel Álvarez, "El R1", el 30 de julio pasado en Atotonilco el Alto, Jalisco.

"El R1" es señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio. Se encuentra en prisión preventiva. En agosto se le vinculó a proceso y se le impuso prisión preventiva.

Su nombre completo es Ramón Ángel Álvarez Ayala e inició su trayectoria delictiva en el Cártel de Los Valencia, donde se desempeñó como lugarteniente.

Tras la detención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch indicó que, los datos recabados establecen que el "R1" es el probable autor intelectual del homicidio por los siguientes puntos en la investigación: análisis forense de equipos telefónicos asegurados a personas previamente detenidas, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales y testimonios, así como intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez.

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