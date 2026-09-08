Seguridad

Grecia Quiroz Pide a la FGR Atraer la Investigación por el Homicidio de Carlos Manzo

Suman más de 30 personas detenidas y vinculadas al crimen ocurrido el 1 de noviembre de 2025

Grecia Quiroz pide a FGR que atraiga investigaciones de Carlos ManzoCuartoscuro
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